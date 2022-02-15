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【凍齡靚媽】張沅薇復出開頻道大晒廚藝　預告分享健康養生之道

娛樂 16:35 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

人稱Amy姐姐的張沅薇，曾於90年代主持兒童節目《閃電傳真機》，在節目中演出可愛的「吱吱鼠」而躍升女神，但隨後她為照顧兩名兒子息影。

早前，張沅薇任《童你一起長大了》嘉賓，再度亮相熒幕，凍齡有術的她即時贏得不少口碑，令這位凍齡女神蠢蠢欲動預告復出，日前她更在個人社交平台推出「Amy廚房」分享下廚心得，向KOL界進發，成為復出頭炮。

Amy廚房

自喻為饞嘴一族的張沅薇，向來喜歡入廚，息影後的她生活簡樸，跟一眾在職媽媽一樣，放工到街巿買餸煮住家飯，難怪煮得一手好餸。

當KOL界頭炮，張沅薇選擇分享入廚心得，日前在其YouTube頻道推出「Amy廚房」，並分享了撚手菜式：花雕醉鮑魚、花膠海參煲等，以貼地價錢、簡易方法烹調出美味菜，片中她表現熟練的廚藝，期間她透露家人最愛她親自下廚，炮製大餐送家人享用，認真是廿四孝媽媽。

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分享養生之道

張沅薇預告除了會分享入廚心得，稍後亦會分享健康養生之道，向大家披露她凍齡之術，對於再戰幕前，張沅薇自言家人十分支持，她說：「兩個仔都長大了，可以畀我放心去追夢，做我想做嘅嘢。」

最新影片推介：林淑敏、許家傑專訪 

撰文 : TOPick柴犬出動

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