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【食品供應】昨日供港蔬菜量回復至平日約7成　政府料整體蔬菜供應繼續回穩

社會 16:16 2022/02/15

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昨日供港蔬菜數量已回復至平日約七成。（資料圖片）

本港疫情嚴峻，甚至連帶影響蔬菜價格。港府今日（15日）表示，昨日由內地進口本港的鮮活食品供應量逐步回升，供港蔬菜數量已回復至平日約七成，而整體蔬菜批發價亦稍為回落，預期整體蔬菜供應量將繼續回穩。

政府發言人表示，深圳有關當局昨日（14日）通報，有香港跨境貨車司機於文錦渡口岸進行病毒檢測，結果呈陽性，文錦渡口岸要進行防控消毒工作，鮮活食品運輸短暫受阻，而口岸之後延長通關至凌晨。

發言人指出，根據漁農自然護理署及蔬菜統營處各批發市場的最新資料，截至午夜，昨日內地供港蔬菜的供應量比日前上升，供應量為11,800多擔，即約714萬公斤，供應量回復至平日約7成；昨日內地進口本港的冰鮮家禽和肉類，整體貨量為平日6成左右，相信口岸運作暢順後，供應亦會逐步增加。活豬供應方面則一切如常。

發言人指，政府會繼續與內地相關單位緊密聯繫，保障本港鮮活食物供應穩定，市民如想了解鮮活食品的每天供應量和批發價的最新資料，可瀏覽漁農自然護理署網頁

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃悅晴

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