【虎媽教育】虎媽盼育成另一個體壇學霸谷愛凌　棄田徑游泳培訓子女玩極限運動

▲ 中國的虎媽們都渴望子女能成為第二個谷愛凌。

冬奧一如所料是捧紅了谷愛凌，在她奪金又成為全國寵兒後，但意想不到的是，圍繞的話題，最多談的不是滑雪運動，而是中國家長的教育子女問題。歸納到一個重點：谷愛凌能否被複製？

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最有趣的回應是：先不說怎樣培養出一個谷愛凌，首先，請培養好作為父母的自己吧！

因為當看到兔媽（當問及媽媽是否虎媽時，谷這樣形容她媽媽）的學業事業背景後，大家都覺得先有這個基礎也不容易。先唸北大，後去美國讀Master、任職華爾街投行，還可兼職教滑雪。

▲ 谷愛凌媽媽自小讓女兒探索各種運動及嗜好。（IG圖片）

事實上，現在輿論中統稱為新一代華裔運動明星（包括滑冰等）的家庭，父母都先是這類傑出學霸及事業有成之輩。沒有這個背景的基礎支持，從經濟到實力以至人生志向而言，都難以走出第一步。中國的培訓現狀是，這種滑冰場，戶外跳台及特殊訓練雪道等極少。較好的滑雪場也是剛剛開出來，本質上欠缺培養的條件。更重要是，父母得非常清楚，自小就定了孩子發展的方向，要小孩從小專心去學（太多中國家長是甚麼也叫孩子去學的）。

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另一位現在美國冒起的滑冰選手Alysa Liu，爸爸是由中國到美國的執業律師，也是受退役滑冰天后關穎珊的啟發，讓女兒學習滑冰。他的時間表更為誇張，帶五個子女，女兒幼年學滑冰時，一大早先帶去練，之後照顧其他孩子早餐上學。再接練完滑冰的女兒到律師樓，他上班，同時兼顧她遙距學習（因訓練及出外比賽時間需彈性，不能讀正規學校）。

另一樣是隨谷愛凌的例子，現在中國虎媽們，要子女多方面有成，目標又得改了。不僅要學霸，考入美國名校，運動專長少不了，但已非傳統的田徑游泳球類等，而是更追上潮流的極限運動。

全文刊於《經濟日報》，原題為「培養冠軍」。

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