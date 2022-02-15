【康健中心】黃大仙康健中心料6月啟用　由香港聖公會福利協會營運

▲ 第4間康健中心位於啟鑽商場料6月啟用，由香港聖公會福利協會營運（香港聖公會福利協會提供）

港府自2017年提出全港18區設立地區康健中心，至今只有葵青和深水埗兩區成功啟用，第3間屯門地區康健中心會在今年5月底前營運，而黃大仙地區康健中心亦將於今年6月正式啟用，設於鑽石山公共房屋第一期啟鑽苑啟鑽商場，4 個附屬中心亦將於今年底至明年年中陸續投入服務，由香港聖公會福利協會營運。

香港聖公會福利協會於2020年9月獲食物及衞生局批出黃大仙地區康健中心為期三年的營運服務合約，預計於今年6月正式啟用，而團隊現於今年2月至5月期間，在黃大仙區率先啟動服務；所有持香港有效身分證、於黃大仙居住或工作，並同意使用「電子健康紀錄互通系統」的6歲或以上市民，均可使用黃大仙地區康健中心的服務。

黃大仙地區康健中心團隊藉推行「運動與血壓自我健康管理計劃」，包括專題講座、運動示範等，提升黃大仙區居民對高血壓的認識，計劃獲多個組織及院校支持，包括樂富居民聯會、慈雲山居民聯會、彩牛居民力量、譚香文議員辦事處、理工大學「應用社會科」學系、香港浸會大學「體育、運動及健康」學系等。

中心今午以線上形式舉辦講座講解血壓管理知識及預防慢性疾病，老人科專科黃德祥醫生強調，市民如上壓超過140mmHg，下壓超過90mmHg，便屬有 高血壓問題。他續稱，大部分高血壓患者初期沒有明顯病徵，但如果長期沒有 理會，可引致心臟衰竭、冠心病，亦可能導致腦血管阻塞及出現腎功能問題等 併發症，建議市民應定期量血壓，監測自己的血壓水平；如發現有高血壓問 題，應盡快求診，服用醫生處方的降血壓藥及做運動，維持血壓穩定。

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記者：鄧凱文