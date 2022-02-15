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【特首民望】林鄭月娥最新評分為31.9分　反對率升至70%

政治 16:50 2022/02/15

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特首林鄭月娥最新評分為31.9分。（林宇翔攝）

香港民意研究所今公布最新民意調查，特首林鄭月娥最新評分微跌至31.9分，其中有34%受訪者給予0分，其支持率為18%，反對率則上升3%至70%，民望淨值為負53%，與一個月前分別不大。

另外，最新調查顯示，五項核心社會指標，即法治、自由、繁榮、安定、民主，均有微升，以0至10分評價，分別為5.13、5.09、4.97、4.94、4.25，其中法治和自由指標，均錄得顯著升幅，法治更創2019年5月以來新高。

至於7項非核心社會指標，其中效率指標有顯著跌幅，為4.56分，而社會福利、文明、效率及平等則是1997年有記錄以來新低，治安及廉潔指標則創2019年5月以來新高。

調查於本月7日至10日進行，民研以電話訪問了1012名18歲或以上、操粵語的香港居民。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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