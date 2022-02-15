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【第五波疫情】業界聊逾千餐廳已停業　工會籲政府勿漠視餐飲僱員

社會 16:35 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

餐飲聯業協會會長黃家和。（資料圖片）

第五波疫情來襲，各行各業都受到衝擊。餐飲聯業協會會長黃家和指最近兩周，已有超過100間酒樓及1000間餐廳停業，受影響無工開的員工估算已超過3萬人，料至月底會進一步惡化。

他指疫情突然，2周內餐飲業已經十分蕭條，有些仍營業的餐廳亦謹慎不到兩成生意，料到月底10%即1700間餐廳或會停業。

香港飲食業職工會聯合會早前調查發現有四成餐飲業界員工已停工，呼籲第六輪防疫抗疫基金除了支援食肆外，亦應直接支援餐飲業工友。調查共訪問了501人，另有33%的人表示食肆縮短營業時間，5.5%則表示公司已經結業。工會呼籲，除了失業人士外，受影響收入減少的員工亦應可以獲取連續5個月每月2000元的補貼。

立法會財委會今日（15日）審議第6輪防疫抗疫基金，涉及270億元的撥款申請，當中擬預留30億元為第五波疫情中暫時失業的員工提供一次性財政支援，惟要求申請時已經失業至少一個月，且過去月薪不可超過3萬元。政府估算約有30萬合資格人士會領取，沒有強積金戶口亦可申請。

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記者：袁澍

 

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