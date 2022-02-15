【防疫抗疫基金】議員倡推保就業改良版　只助生意受疫情打擊行業

▲ 林健鋒建議，推出改良版「保就業」計劃。（立法會網頁截圖）

立法會財務委員會正審議第6輪防疫抗疫基金，有議員建議，推出改良版的「保就業」計劃，集中資助受疫情重創的行業。

經民聯商界（第一)議員林健鋒認為，可提出「保就業」計劃優化版，向生業額受打擊的行業，提供供員工薪酬補貼，又促請政府在疫苗通行證實施後，盡快訂立與內地通關時間表，以及完善由外地抵港人士的隔離安排。

自由黨航運交通界易志明稱，改良版「保就業」計畫，將錄得盈利的企業排在外，認為有急切性，因現時食肆已開始倒閉，未來應有更多企業結業，強調「保就業」是相當重要的一環，認為推出3個月，只會額外多200多億元。

他又提到，的士司機感染風險非常高，在近期客量減少下，使用的燃油已減少，批評政府只提供每公升2元的燃油補助，變相每名司機只獲約50元，建議當局至少向司機每月2000元資助。至於跨境司機，易志明稱，雖然政府提供1萬元補貼，但現時檢疫要求提升，只要居住地區出現確診個案便要隔離21日，目前已有過千名司機停工，促請政府向該批司機提供資助，「跨境司機為香港，日日撩喉嚨，做了不少工作。」

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記者：陳宛彤