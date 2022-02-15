【煮．野食】陸浩明勇闖睡蓮池摘睡蓮梗　肥媽：其實蓮花池唔使落咁深

▲ 《煮．野食》

昨晚（14日）播出的第4集《煮．野食》 ，肥媽與陸浩明（6號）去到落馬洲「煮野食」。今集兩人延續鬥嘴本色，肥媽投訴6號成個女人咁：「要做吓男人工作，要Man啲，成日喺度剃鬚同係咁補粉，成個女人咁，靚仔都話吖，但佢咁嘅樣喎，真係懷疑『新抱仔』隻眼有近視！」

6號今次終於「Man起來」，他先是依照肥媽吩咐去劈柴，汲取上次經驗，這次出動「外掛」電鋸收集木柴之餘，更學會拾枯枝作燃料，所以這次起爐的速度比以往有效率。

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6號勇闖睡蓮池摘睡蓮梗

今集最艱辛的任務，是肥媽Order 6號勇闖睡蓮池摘睡蓮梗！6號穿起防水褲戰戰兢兢地走入睡蓮池，他甫開始便深感不妙：「落到水第一個感覺，覺得係瀨嘢！」一步一驚心的6號，雙腳被水草纏住之餘，水的深度更去到6號胸口，防水褲慘變「入水褲」；由於「災情」嚴重，最終連導演也宣布投降「先行告退」，留下6號繼續獨自努力。

6號幾經辛苦摘了三棵睡蓮梗，返回岸上後，更急不及待將「防水褲」內的水倒出來，期間樣子相當狼狽，6號事後直指「底褲都濕埋」。

更爆笑的是，及後村民指其實可撐船到蓮塘，令到「白忙一場」的6號十分崩潰，肥媽更踩多腳謂：「其實蓮花池唔使落咁深，但佢貪心！咁多Jeans唔着，着條『攞嚟Jeans（攞嚟賤）』， 唔關我事吖大佬！」

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肥媽製睡蓮菜式

其實很多人不知道睡蓮梗可以食用，睡蓮梗有解暑清熱、理氣化濕的作用，肥媽以秘製的墨西哥醬、香料快炒煮熟，最後加上雞蛋為菜式賦予靈魂，6號更是食到舔舔脷。

另外，今晚（2月15日）播出的第5集，肥媽與6號繼續在落馬洲煮好西，6號會撐船仔出魚塘撈魚，肥媽則會下廚炮製「秘製番茄醬燴鯽魚」，她更會教大家煎魚不黐鑊秘訣。

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