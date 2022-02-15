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【可持續金融】陳浩濂：香港有條件成為亞洲領先可持續金融中心　為畢業生帶來新機遇

政治 17:11 2022/02/15

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財經事務及庫務局副局長陳浩濂與嶺南大學過百名同學在線上交流。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，可持續金融的發展在不同範疇，包括股市、債市、基金、貸款等也正在迅速增長，連同相關如認證、會計、顧問等專業服務。他說，香港作為亞洲領先的國際金融中心，很有條件成為亞洲領先的可持續金融中心，為香港的畢業生帶來很多新機遇。

陳浩濂今天與嶺南大學過百名同學在線上交流，談及可持續金融的最新發展及香港作為國際金融中心的定位及未來發展方向。他表示，香港是亞洲領先的國際金融中心：在股市方面，2021年的每日平均成交額達到1677億港元，比2020年增加29%；而新股IPO市場集資金額於過去13年曾七度奪冠。

他續指，根據國際資本市場協會的統計，香港是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心。在作為跨境理財中心的資產管理規模上，於2020年香港排名全球第二，亞洲第一。在保險業方面，香港的保險密度為世界第二，亞洲第一。

陳浩濂又提及，香港在實施碳中和的過程中，政府和社會各界亦投放大量財政資源，在過去10年已撥款超過470億元，推行各種減碳措施。政府將在未來15至20年間再投入2,400億元推動一系列應對氣候變化的工作，這將會創造多方面的綠色經濟機遇。

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責任編輯：陳葆琳

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