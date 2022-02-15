【校外課程】疫情下面試班照上課請假沒補堂　港媽不滿︰點解教育局唔規管

▲ 有港媽不滿面試班在疫情下照常上課，請假不能補堂。

第五波疫情爆發，教育局宣布，全港幼稚園、中小學及提供非正規課程的私立學校，暫停面授課堂及校內活動至3月6日。有港媽於社交媒體指，她為孩子報讀的面試班照常上課，她不解為何對方不停課，而且請假不能補堂。

自行停課不得補堂

該名媽媽日前向facebook專頁「家長 Secrets」投稿，表示之前為子女報名參加面試班，可是現在疫情嚴峻，面試班卻不停課。她寫道︰

話唔係拎教育牌！請假冇補堂呀！我已經自行停課啦！點解教育局唔規管呢啲中心？

她不滿面試班的處理方式，在網上大吐苦水。另有網民近日也在同一專頁投稿，有類似的問題，「點解啲面試班、畫班、英文班都仲有開門？仲要唔俾請假補堂？」、「大家嘅興趣班、中心係唔係堅持要繼續上實體？」。

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網民︰好多家長輸打贏要

不過，網民似乎不大認同他們的說法。有網民認為這些學習中心非教育局管轄，開門做生意就要交租，如果家長不想增加小朋友的感染風險，大可選擇不去上課。

至於請假不能補堂，有網民指每間中心的做法不一，家長要與對方溝通清楚，交學費時亦要注意條款，以避免不必要的爭拗。

有網民留言，「好多家長心態係輸打贏要」、「怪獸家長何其多」、「人哋都要做生意，政府唔會幫人交租」、「驚咪唔好去，仲咩想人封舖」、「舖頭要交租，唔開就執，但唔肯補課，你可以後不幫襯」、「你驚咪返屋企唔好出街囉控制狂」、「報名前睇清楚條款」。點擊睇更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳