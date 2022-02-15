【兒童疫苗】3歲以上兒童可接種新冠疫苗 星爸星媽揀科興定復必泰？

▲ 星爸星媽如何為子女挑選疫苗。

第5波新冠疫情嚴峻，確診數字連日來創新高，近日有確診幼童出現重症甚至死亡個案，政府也降低兒童接種疫苗的歲數，3至11歲可以接種科興疫苗，至於5至11歲則可接種復必泰疫苗。現時兒童疫苗接種系統一針難求，星爸星媽又是否會選擇為子女接種疫苗呢？

現身在北京與丈夫採訪冬奧、育有2子1女的梁芷珮，指表示有意安排仔女接種科興疫苗，但強調需要參考更多數據。

正在考慮中，我身邊都有很多家長朋友已讓小朋友接種科興疫苗，接種後未有不適，而朋友的意見是科興的（激活免疫系統）反應較溫和，與流感針相近，所以我都有機會安排小朋友接種科興疫苗，但仍需參考更多數據再決定。

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何基佑少出街避疫

「超級奶爸」何基佑的兒子現時6歲，女兒則3歲，他指暫時沒有考慮為子女接種疫苗，他們現時已經減少外出，而且女兒正就讀PN班，沒有讀書壓力，假如真的有需要打針，他比較傾向科興疫苗。

當將來他們長大一點，亦真的好有需要打針的話，我比較傾向科興，因其（激活免疫系統）反應較溫和，我一直有做資料搜集，科興對於小朋友的免疫力上，影響或許比較小，但這只是我的個人看法，我仍需參考更多資料再做決定。

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單文柔要跟陳展鵬商量

本港近日陸續有小朋友染疫，視帝陳展鵬老婆、育2歲囡囡「小豬比」的單文柔坦言很難過，但至於會否為女兒接種疫苗，她指女兒年紀尚小，但會跟家人商量並咨詢醫生意見：

我現階段都係了解當中，同展鵬都會同屋企人商量，再問吓醫生意見！因為每個小朋友嘅身體狀況都唔同，都需要多啲專業意見同數據！

而四孩之母「蜘蛛女」鄭麗莎（Lisa）指政府推出兒童疫苗接種計劃是好事，但自己暫時未安排4名子女接種疫苗，強調要再參考更多數據、社會的情況和反應再作決定。另外，育有４歲仔仔的孫慧雪表示現正苦惱中，仍要參考更多專家意見，因為每個小朋友的身體狀況不同。

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而圈中多產爸林盛斌（Bob）對於會否讓小朋友接種疫苗一事不便多談，被問到會不會學好爸爸陳豪在家差不多24小時戴住口罩？他笑言：「佢真係好犀利，我就真係做唔到。」不過，他會讓4個仔女食保健品增強抵抗力，平時都會注意衛生，返到屋企會用酒精搓手液消毒，做好個人衛生。

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