【中央指示】習近平：儘快穩控疫情為當前壓倒一切任務　促港府負主體責任

▲ 國家主席習近平就本港疫情作出重要指示。（資料圖片）

國家主席習近平就本港疫情作出重要指示，要求香港把盡快穩控疫情，作為當前壓倒一切的任務。

《文匯報》及《大公報》報道，習近平強調，特區政府要切實負起主體責任，動員一切可以動員的力量及資源，採取一切必要措施，確保香港市民生命安全及身體健康，確保香港社會大局穩定。中央各有關部門及地方，要全力支持及幫助特區政府做好防疫工作。

報道續指，副總理韓正批示要求港府和有關方面，堅決貫徹落實習近平總書記的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省，抓緊解決特區政府提出的提升香港核酸檢測能力、支援快速抗原檢測包等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障鮮活食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

中央同時決定，成立由港澳辦、國家衞健委牽頭，中央有關部門及專家、廣州省級特區政府共同組成的工作協調機制，加大有關工作統籌協調力度。

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責任編輯：林曉君