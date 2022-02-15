立法會下周繼續遙距開會　預算案首次不在會議廳宣讀

▲ 新一份財政預算案下周發表，但陳茂波今年不會到立法會宣讀。（經濟日報資料圖片）

第五波疫情持續，立法會最近兩周會議，都改網上進行，包括今日審議第6輪防疫抗疫基金的財務委員會。至於下星期的立法會會議，今日也決定視像會議進行，意味新一份財政預算案，不會在立法會會議廳內宣讀。

下周發表的財政預算，是今屆政府最後一份預算案，按照傳統，財政司司長陳茂波，是要親身赴立法會，在會議廳內宣讀財政預算案。

不過，今屆立法會通過，可以在疫情嚴重時，會議可改為網上進行，而立法會主席也都指示，下周會議綫上進行，就連官員，都會用Zoom遙距參與會議，所以今次將會是首次，財政司司長不在立法會大樓內發表預算案。

其實，施政報告都有類似安排，要由特首親赴立法會宣讀。不過在2019年反修例風波期間，特首林鄭月娥到立法會宣讀時，會議被民主派議員兩度打斷，最後改用視像方式發表，打破傳統。

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