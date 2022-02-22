【靚太廚房】5步完成健康有益粟米魚肚羮　掌握魚肚爽口清甜湯底竅門

▲ 睿私房菜總廚潘錫祥師傅親授煮出完美粟米魚肚羮技巧。

受疫情影響，不少人都會選擇在家下廚，對入廚新手而言，家常便飯當然是越簡單越好。今集《靚太廚房》請來睿私房菜總廚潘錫祥師傅教大家製作健康有益的粟米魚肚羮。

潘師傅: 鮮甜湯底靠新鮮粟米及蒸餾水

平日下廚為求方便，大家都會用成現成粟米羹罐頭來做湯底，而潘師傅則認為清甜可口湯底就必須用新鮮粟米。首先，去除粟米表皮，用刀將粟米粒刨出。然後，

將粟米粒及蒸餾水放入攪拌機內，打成粟米蓉即可。想粟米蓉更軟身的話，需相應延長攪拌時間。

坊間有不少刨粟米粒神器，讓刨粒過程變得更快捷簡單，新鮮粟米粒比罐頭更有口感及有益。以兩人用分量為例，3枝粟米配700毫升水即可。

粟米魚肚羮

▲ 粟米魚肚羮。(湯致遠攝)

材料：

新鮮粟米 3條 魚肚 5両 水 700毫升 雞蛋 1隻 生粉 適量 鹽 適量 白醋 2茶匙

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1.魚肚清洗乾淨後，浸水1晚至軟身。翌日燒一鍋滾水，加1茶匙白醋，再滾10分鐘，倒走有醋的滾水。

2.清水水滾後放入魚肚再滾10分鐘，撈起榨乾水份後，切粒備用。

3.將粟米粒刨出後，放入攪拌機，加入蒸餾水並打成蓉。

4.將粟米蓉放入鑊，煮滾後，加入魚肚粒，轉慢火煮滾，加鹽調味。

5.最後加生粉水打芡，待濃稠後熄火，一邊攪拌一邊慢慢加入已發勻的蛋漿，達至蛋花效果，即成。

入廚小貼士

1選購魚肚時須注意顏色

潘師傅指出購買魚肚時，不要揀選偏白色的魚肚，因顏色過白即代表處理過程中加入大量漂白水，而偏黃色的魚肚，品質亦較差，建議購買近米白色的魚肚。

2. 加入白醋去除魚肚腥味

浸魚肚亦有技巧，需要提早一晚浸發。將魚肚沖洗後，放水浸過夜至軟身，然後

加入滾水及一茶匙白醋，再反覆滾幾次水，每次滾約10分鐘，過程中加入白醋去除腥味。

3. 建議購買沙爆魚肚

新手下廚人士可從海味店購買包裝沙爆魚肚，浸泡時間較短，亦較易處理。

4. 魚肚可改為海鮮

潘師傅指如想加點新意，可將魚肚改為如帶子、蝦仁等海鮮，更美味鮮甜。做法同樣簡單及美味，「先將海鮮洗淨切粒，用滾水拖水30秒撈起，等湯羹底煮滾時，加入再煮滾即可。」

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責任編緝：張懿慧