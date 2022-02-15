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【食物安全】越南英國波蘭和韓國部分地區爆禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:43 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

食物安全中心今日（15日）宣布，因應世界動物衞生組織、波蘭獸醫檢查總署和韓國農林畜產食品部分別通報，指越南廣平省、英國漢普郡溫徹斯特區、波蘭濱海省Człuchowski區和韓國忠清北道槐山郡及忠清南道唐津市爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心指，香港目前與越南只建立禽蛋進口機制，並無禽肉進口機制。根據政府統計處的資料，本港去年從越南進口約3346萬隻禽蛋；從英國進口約90公噸冰鮮禽肉、約3770公噸冷藏禽肉及約32萬隻禽蛋；從波蘭進口約4460公噸冷藏禽肉及約3020萬隻禽蛋，以及從韓國進口約20公噸冷藏禽肉及約84萬隻禽蛋。已就事件聯絡越南、英國、波蘭和韓國當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。」

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

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