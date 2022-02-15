【煽惑投白票】涉發貼文籲立法會選舉投白票　5旬漢被控3罪下周二再訊

▲ 案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。（資料圖片）

57歲產品主任涉於社交媒體專頁上展示貼文，並分享貼文至其他社交媒體專頁，呼籲他人在2021年換屆選舉中投白票，被廉署起訴3項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為罪。案件今（15日）於西九龍裁判法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至下周二(22日)再訊。

被告周榮達（57歲，產品主任），被控3項在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為。

控罪指，被告在2021年11月2日、12月11日及12月19日，以1個名為「Victor Chou」的Facebook專頁上展示貼文，並分享該貼文至其他Facebook專頁，煽惑在該選舉中投票的另一人以任何方式處置發給該另一人的選票，使該選票被視為無效。

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記者：梁錦麟