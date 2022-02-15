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【乾眼症】長時間對電腦易致乾眼症　藥劑師：眼藥水防腐劑可致角膜發炎

保健美顏 18:37 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

含防腐劑的眼藥水可致角膜發炎

香港人長期對著電子屏幕，對眼睛造成的負荷可不少，難免出現眼睛乾澀的情況。人造淚水產品最能夠直接滋潤雙眼，但人工淚液產品五花八門，該如何選擇? 

最新影片推介：

人造淚水模仿天然淚液滋潤雙眼，所以要明白其功效原理，必先了解人體的淚液結構。淚膜有三層，分別為表面的油脂層、中間的水份層及內層的黏蛋白層。淚膜的完整性相當重要，平日多眨眼能保持淚膜的完整性和穩定性；然而，長期專注電子屏幕而減少眨眼次數，會令淚膜分佈不均及淚水過分蒸發，造成淚膜缺水現象。

淚膜缺水或缺油都會引致乾眼症。以往的人造淚水主要成分為聚合物或人工纖維素，可針對水分層不足問題。隨著對乾眼症認識漸趨深入，近年市面上陸續推出含油分的乳化人造淚液產品，有效補充表面的油層並覆蓋於水份層的表面，以減少淚水蒸發，令雙目保持長時間濕潤。如用了一般人造淚水產品多時而乾眼情況仍未獲得改善，則可嘗試使用乳化人造淚液，解決由缺油引起的乾眼症。

由於眼睛的防護系統較弱並容易受感染，因此眼藥水必須保持無菌。一般的人造淚水都會加入防腐劑，使其開蓋後的保質期可以維持一個月，以便重覆使用。配戴隱形眼鏡人士需要留意，因為防腐劑會殘留在角膜與隠形眼鏡之間的細縫，當眼睛長時間接觸防腐劑，角膜便會不斷受刺激而引致發炎。所以配戴隱形眼鏡人士應選擇不含防腐劑的人造淚水產品。

撰文 : 盧子揚 註冊藥劑師

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