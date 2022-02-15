【緋聞男女】戴祖儀丁子朗被指車廂幽會斷正　Joey發長文：要粉絲們失望了

TVB劇集《青春不要臉》剛播完，劇中飾演情侶有連場激吻的戴祖兒（Joey）與丁子朗，日前被影到轉車幽會，即時傳出二人疑因劇集戲假情真擦出愛火。緋聞曝光後，Joey在其社交網站貼出與緋聞男友丁子朗的錄音對話，就二人關係作解畫。

Joey與丁子朗在《青春不要臉》飾演情侶，其中一幕二人在梳化纏綿激吻的畫面極為親密，有傳二人因此咀出愛火，發展地下情。

有媒體在今日（2月15日）報道指，影到二人日前在劇集宣傳活動後，本來各自駕車離開電視城，丁子朗把座駕駛到附近一個屋苑泊車後，登上Joey座駕「密會」15分鐘後，丁子朗再轉到一輛七人車。

而Joey與丁子朗所坐的車前後腳前往西貢，被猜測二人的地下情仍在非常初步的階段，知情人士極少所以到友人家中也需前後腳抵達。

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戴祖兒解釋事件

就在報道出街後，Joey在今日於個人IG貼出與丁子朗的語音對話內容，並配以文字解釋：「收到太多詢問，與其一個個回應，不如公開一次回答大家。」

並不失幽默續指：「又嚟到花生部主任儀妹澄清嘅時間，話說當日與丁子朗做完青春不要臉的宣傳活動後，因為疫情關係，我們都決定避免外出食飯，所以我們去公司的同事家食飯，討論將來的工作，與最近的表現評價。」

Joey稱，本來丁子朗是跟其經理人的車前往目的地，但因為他的經理人還未到，所以他就上了Joey的車等候：「然後就是大家見到封面的那一張相，大約5分鐘後，他經理人到了，他就下車改乘經理人的車過去～就是這麼簡單。」

她更稱：「如果倒帶回去那一天，我仍然會這樣做！因為那天其實很冷，要丁子朗在外面捱凍，我舒舒服服在車裏面等，好像不太人道了吧。」

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朋友紛道賀

在報道出街後，Joey笑指收到許多的恭喜短訊：「這篇報道封面出了之後，我發現我的粉絲們相當興奮！以為祖儀終於能夠紅粉菲菲～但對於不是事實的東東，唯有抱着心痛和可惜嘅心情，說一聲：又要粉絲們失望了！」

當中包括麥明詩也半開玩笑地，在Joey發文留言：「好襯」

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丁子朗感謝支持

至於「男主角」丁子朗，則在限時動態表示，自己有情人節收到「大禮」，就是與Joey雙雙登上雜誌封面。

他同樣貼出語音對話並謂：「話說事緣其實係等朋友車帶路。對於大家仲係咁喜歡舟仔同溫楚瑜，本人表示好感動，十分多謝大家嘅投入。感謝大家厚愛，令小弟成就解鎖，同一期成為兩本封面，我會繼續努力工作，認真拍好每場戲。」