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【一夜夫妻120蚊】莫家淦自製浪漫以結婚相布置家居　被囝囝潑冷水嘆家中無地位

娛樂 19:01 2022/02/15

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

莫家淦挑戰炮製$120浪漫情人節晚餐。

myTV SUPER真人騷《一夜夫妻120蚊》的生存考驗，到了最後兩組夫妻最後一天的挑戰，包括《開心速遞》「王朝」莫家淦及太太和素人人夫Alex及太太。

製作人員向兩組人夫發出神秘任務，就是為另一半炮製$120的情人節驚喜。

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平日罕有入廚的莫家淦就信心十足接受挑戰，更笑言這個任務「夠Cheap」，十分適合自己，但另一邊廂從不入廚的Alex就令太太相當擔心。

結婚相作裝飾

雖然莫家淦對$120情人節喜驚挑戰信心滿滿，但經過上集幫老婆手煮飯一役，加上成本限制，他坦言晚餐只能盡量從簡單入手。

不過想法多多的他就想以浪漫氣氛搭夠，不但急急整理家居，更向鄰居借用燈飾兼找出當年的結婚相作裝飾，還找來鄰居小朋友為他們趕製心心圖像。

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被囝囝潑冷水

至於驚喜晚餐，他就想到以年輕時經常自家煮的日式咖喱飯，因為只需煮熱醬汁加入白飯即可，至少能完成任務，為了看起來更富心思，他徒手將白飯砌成心形，可惜倒上醬汁後已面目模糊。

此外，他上網找來簡易甜品食譜，為一家焗製朱古力蛋糕，是日4人驚喜晚餐才花了$116，看來是輕鬆過關；然而當太太帶著兩個兒子回家，看到一屋布置卻反應冷淡，兩個可愛囝囝更坦白說「唔靚」，令莫家淦大嘆在家中沒地位。

撰文 : TOPick柴犬出動

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