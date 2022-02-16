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【口腔潰瘍】壓力大腸胃差可致生飛滋　藥劑師拆解舒緩腫痛成分

健康 12:25 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

不少因素皆會引致飛滋的形成，市面上有不少成藥能幫助舒緩由飛滋誘發的腫痛問題。

生飛滋就一定是「熱氣」嗎？不少市民都試過遇上口腔潰瘍的問題。復發性口瘡（俗稱飛滋）是指口腔內的黏膜或上皮破損而引起的腫痛情況，一般會在一至兩星期內癒合。目前為止，醫學界還未找到生飛滋的明確原因，但不少因素皆會引致飛滋的形成。常見因素如口腔創傷、精神壓力、缺乏某幾種維生素、免疫或內分泌失調和腸胃疾病問題。一般情況之下， 飛滋不需經過特別治療即可自行痊癒。若然口腔潰瘍的情況較嚴重，或想減輕疼痛徵狀，市面上亦有不少成藥能幫助舒緩由飛滋誘發的腫痛問題。

市面上的產品選擇分為不同劑型，當中常見的劑型包括膏狀、嗽口水、噴霧和喉糖，而噴霧和喉糖類的產品較易使用和便於攜帶。這些產品通常具有富消炎止痛及殺菌作用的成分，包括具消炎作用的choline salicylate、benzydamine和具殺菌作用的cetylpyridinium。產品中的消炎成分能有效舒緩痛楚及腫脹，而殺菌成份則負責減慢細菌生長，減低口腔傷口感染的風險。若口瘡情況持續三星期或以上，或經常出現飛滋，便需約見醫生以確定是否需要接受其他治療。

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撰文 : 蘇琬婷 香港註冊藥劑師 屈臣氏藥劑師

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