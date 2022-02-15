【第五波疫情】明愛醫院於停車場臨時加建帳篷　分隔處理新冠肺炎相關個案病人

▲ 明愛醫院於停車場臨時加建帳篷，分隔處理新冠肺炎相關個案病人。（讀者提供）

​本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。衞生防護中心今日（15日）公布，新增1,619宗確診個案，全部為本地個案；同日錄5,400宗初步確診個案（詳情即看：【下一頁】）。多間醫院急症室爆滿，明愛醫院於訪客停車場加建臨時帳篷 ，增加病人等候區範圍以應付需求，又呼籲快速抗原測試結果為陽性的病人，如無不適亦不用前往急症室。

明愛醫院發言人表示，醫院自疫情初期已於急症室外搭建多個臨時帳篷，專門分隔處理新冠肺炎相關個案病人。鑑於近日疫情轉趨嚴重，新冠肺炎相關求診病人數目急速增加，原有的臨時設施已不敷應用，院方因此作出緊急臨時應變，於訪客停車場加建臨時帳篷 ，增加病人等候區範圍以應付需求。醫護人員會特別注意年長或有特別需要的病人以提供協助。​

此外，鑑於近日確診病人人數倍增，公立醫院的急症室已經嚴重超出負荷，醫院內的隔離設施和社區治療及隔離設施已經飽和。院方呼籲社區檢測後結果為陽性的病人，如沒有不適，不用前往急症室，請耐心留在家中等候衞生署指示；快速抗原測試結果為陽性的病人，如無不適亦不用前往急症室，可透過家人朋友或速遞服務索取及交回深喉唾液樣本收集包以作覆檢。

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責任編輯：李榮忠