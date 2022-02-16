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【家族榮耀劇透】第8集劇情預告　彩薇跪求甄芯不追究偷工減料案

娛樂 08:41 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第7集講到愛歡心絞痛發作，洛儀拿到藥後猶豫要否救她。

第8集（16/2）

洛儀要程峰查彩薇娘家，想挑起彩薇與甄芯相爭。

葉氏投標碼頭改建項目，甄芯在會議上叮囑要公平公正，她怕惹閒話反對甄誠進馬氏，後被家人說服。

有人舉報葉氏偷工減料，甄芯公事公辦，彩薇為令甄芯不追究，不惜跪下…

《家族榮耀》第7集劇情   上一頁

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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