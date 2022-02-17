【創業追夢】港男輟學投身紙紮舖做學徒奮鬥30年　紮出120米大金龍成澳洲博物館永久館藏

▲ 43 歲的許嘉雄，11 歲自製第一個獅頭紮作，經過 30 多年的奮鬥，現已成為香港最年輕的獅頭紮作師傅。（黃建輝攝）

認識許嘉雄，是在非物質文化遺產中心舉行的獅頭紮作講座，他講述獅頭歷史及示範製作，1小時的講座全場爆滿，還要臨時加凳，演講內容更十分精采，絕無冷場。

後來跟許嘉雄談入行經過，他中學輟學到紙紮舖做紙紮學徒，人工由4千元開始，後來練得一手高超的紮作技術，成為全港最年輕的獅頭紮作師傅，作品更在美國三藩市市政廳大樓及澳洲博物館展出，揚威海外，他說：「紙紮佬都是藝術家。」

▲ 許嘉雄說因為堅持下去，才可以成為一位獅頭紮作師傅。（黃建輝攝）

身形健碩，聲綫洪亮的許嘉雄，出身自武術世家，爸爸開武館，自小習武，更對舞獅情有獨鍾。他說：「我很喜歡色彩繽紛的獅頭，手工精細，十分漂亮。」爸爸的武館每年會舉辦兩次舞獅活動，許嘉雄會很興奮，總會金睛火眼盯着獅頭，看得十分入神。

由於當年獅頭價值高昂，當時只有四、五歲的許嘉雄，只能看不能碰。「八十年代，獅頭價錢大約一萬五千元，當時金價是二、三千元一両，可見獅頭身價之高。」

雖然獅頭是遙不可及，許嘉雄總會靜待「機會」，當武館的獅頭變舊或毁爛，爸爸便它放在一旁，他便視如寶物般把它保存起來，會將它修補或拆掉，自己再做一隻獅頭，感相當滿足。

8歲拜師卻遭冷落

武館的師兄見許嘉雄愛做獅頭，於是便介紹西環一位紙紮師傅，讓他拜師學藝。「我當時只有8歲，家住筲箕灣，會從屋企電車總站乘電車到西營盤。」

第一次見到師傅，他滿心歡喜，以為可以學到紙紮技術，但師傅卻帶他去飲茶。「他請我食一盅鳳爪排骨飯，食完便叫我回家。我現在想相信是他不好意思婉拒我師兄的請求，才勉為其難見我一次。」

當時還是小學生的許嘉雄當然不懂人情世故，於是再去找這位師傅，師傅見他很有決心，於是便給他一些簡單的工作。「他叫我幫手為獅頭黐毛，雖然很容易，但卻讓我首次接觸紮作製作及技術。」

後來，他沒有再跟師傅學習並決定自學，終於在11歲做出人生首隻獅頭紮作，他更興奮得向武館的師兄弟展示傑作，但卻換來一輪嘲笑。「他們一見到我做的獅頭，便不停在笑，有人話似蛇頭，當時有位師兄即席舞動獅頭，更隨即爛了，把我的作品毁於一旦。」

不過這亦無阻許嘉雄的信心，更不斷鑽研及提升技術，並拿著自製的獅頭紮作到不同的舖頭兜售。「我不是為賺錢，只是想證明自己的出品是會有人欣賞的。」但畢竟作品還未達標，沒有一間店舖願意購買。

西環紙紮舖做學徒

許嘉雄仍鍥而不捨，最後來到西環一間紙紮舖，老闆見他充滿熱誠，於是反問他有沒有興趣做紙紮學徒，許嘉雄一口應承，更決定輟學做學徒。

許嘉雄工作期間，學懂了紮作技術，懂得如何利用不同的竹篾、砂紙、漿糊等材料製作不同的作品，他自言獲益良多。

但畢竟做學徒薪金有限，起初月薪只有約四千元，加上他一早成家立室，生活有壓力。「我17歲結婚，18歲有小朋友，當時一家三口開支都不少。」

生活逼人，於是許嘉雄日間返紙紮舖工作，晚上便在家做獅頭紮作，賣給朋友及武館的師兄弟，1年大約可售賣3至4隻，幫補家計。後來他的紮作建立口碑，有一間體育館負責人找他做一條龍，酬金為10萬元，許嘉雄便決定辭職，創立雄獅樓製作獅頭紮作。

創業初期，生意慘淡，許嘉雄便主動出擊，就連紙紮祭品都做。「當時就算一單生意賺20元我都接，因為希望增加客源，讓更多人認識我的作品。」

果然憑着努力，生意漸漸好轉。與此同時，香港非物質文化遺產更開始推廣獅頭紮作，經常邀請許嘉雄擔當講座導師或作示範，逐漸有更多人認識這門傳統藝術。

作品揚威海外

許嘉雄的作品還吸引了藝術家，更獲邀一起合作，把他的作品帶出香港。「2017年，我跟藝術家劉小康合作做裝置藝術，我製作6個大花樽紮作，並在美國三藩市市政廳大樓門前展出。」

▲ 在美國三藩市市政廳大樓展出的 6 個大花樽，每個高度達 6 米。（被訪者提供）

每個花樽有6米高，一個花樽要拆成20件運到美國，隨後才在當地做後期工作。「由於花樽很巨型，我跟侄仔要在戶外做製作，當時天氣很凍，起初幾天還下雨，凍到手都震，幸好爸爸武館有個徒弟是當地移民，他拿了一枝大型的照明燈，把燈光打在我們身上，令我們感覺溫暖。」

辛苦做好所有大花樽後，當地的工程師檢查後發現不安全，後經當地政府協商後，作品才可順利展出。他笑說：「作品展出了3個月，當地曾打過7次颱風，但6個花樽紮作仍絲毫無損毁，證明作品穩打穩紮，絕對夠安全。」

兩年後，許嘉雄的作品再次揚威海外，今次更成為澳洲博物館的展品。「某年有一對外籍男女到我舖頭，問我有沒有興趣做一條名貴的大金龍，但當時他們無交代詳情便離開，所以我沒有理會。隨後連續來了兩年亦說同一番的話，到最後才透露是代表澳洲的金龍博物館而來，因博物館有一個傳統，每50年便會做一條新金龍，現時館內已有兩條金龍，最新的一條金龍便想找我製造，更邀請我親自去澳洲跟當地負責人洽談合作計劃。」

當時許嘉雄半信半疑，但他笑說因有免費機票，於是決定去澳洲一次，跟當地政府人員見面。

▲ 許嘉雄以 7 個月時間製作的巨龍，更被邀到澳洲出席點睛儀式。（被訪者提供）

7個月時間製作巨龍

大約1個月後，澳洲維多利亞州州長親自來香港跟他簽約。「當時TVB新聞記者都有來採訪，真的是一件大事。」簽約後，許嘉雄這刻開始感徬徨，因為要在7個月內做好這條巨龍，絕非易事。

他說：「由於這條龍身上有千件鱗片，要以人手一針一針逐片縫上，工序複雜，每日只能縫一片，於是便找來親戚好友共二十多人一起趕工縫製。另外因龍頭很大，甚至大過我間舖，於是便經常要把它搬到附近的天橋底製作。」

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7個月時間過去，巨龍終於製作完成，許嘉雄更被邀到澳洲出席點睛儀式。「當時連同我的作品，3條龍一起舞動，場面很震撼，我既感動又興奮。」

▲ 許嘉雄希望把紮作技術傳授給侄仔許兆基（左二）及徒弟莊義量（左），他更感激爸爸（右二）不時到舖頭幫手，十分支持他。（黃建輝攝）

現時為香港最年輕的獅頭紮作師傅的許嘉雄，入行30多年，擁有今天的成就，他直言要成功必須勤力，不能輕易放棄並堅持到底。他自言現在的目標是把紮作技術，傳授給侄仔及一眾徒弟，希望這些年輕人可把紮作發揚光大，令這傳統藝術得以繼續流傳下去。

記者：招美寶

