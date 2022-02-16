【家品速報】WFH打造好心情留家抗疫　粉紅色家居主調提升正能量

▲ 矽膠廚具套裝（$599，yNOT Furniture） 。

粉紅色，如夢幻一般。其實不一定少女情懷才喜歡這色調，它早已佔據不少女士心中，無分年紀大小，也不分軒輊。其實，也有男士愛追逐粉紅色，如家品添置這色調，洋溢一片cozy感，為家中平添一份溫馨。

矽膠廚具套裝

工欲善其事，必須利其器，疫情下在家WFH，煮食機會多了，廚具齊備必能事半功倍。此套裝包括食物夾、打蛋器、小號刷、大號刮刀、小號刮刀、漏勺、沙律勺、意粉抓、漏鏟、湯勺，由矽膠製成，不含BPA，可以直接接觸食材。適用於微波爐、烤麵包機、洗碗機櫃、蒸鍋，可以煮沸和消毒，矽膠耐溫-40°C至230°C。（$599，yNOT Furniture）

陶瓷不銹鋼蓋茶壺（450ml）連茶杯禮盒套裝

日本Zero Japan品牌於1992年創辦，堅持以美觀、手感及實用這3個概念製作出品。鮮明色彩與時尚造型設計為此茶壺的特色，所有Zero Japan的茶壺都會搭配一個不銹鋼的蓋子，直接掛置在壺上不易脫落，且可單手使用茶壺，操作簡單方便且容易清洗。（$498，yNOT Furniture）

Cruising Travel Mug 環保隨行杯

350ml容量適合盛載不同種類的飲品，加上矽膠防滑手柄確保在喝咖啡或茶時可以安心使用，可耐熱至70°C -80°C高溫。由竹與粟米纖維製成，既環保亦可長期使用，不如就由今天開始培養「走杯」的習慣吧！ （$88，yNOT Furniture）

Philips Airfryer Premium健康空氣炸鍋

不止一次聽女「煮」人說，氣炸鍋可說是家中煮食神器，能令食物有香脆口感，又毋須開鑊煎炸，感覺健康得多。

氣炸鍋大多黑色，偶爾有淺色系，但這個Philips Airfryer Premium HD9723/51健康空氣炸鍋，採用的粉紅色，放在廚房中確是搶眼非常。

有外形也要內在美，功能方面配備專利Rapid Air高速空氣循環技術，以獨有的海星形旋風內鍋，7倍強力立體熱空氣旋風，只需小量油甚至不用油，都可以全面、均勻、快速烹調食物，炮製出外脆內嫩的香口美食。

不能不提是此機的脂肪脫離技術，連肉類本身的脂肪都能溶解，去除高達50%的脂肪，

就算減肥也能享受美食帶來的樂趣。（$1,298，Philips）

粉紅色咕𠱸

啞光緞面褶​​邊咕𠱸，45X45厘米，摟進懷中大小適中，粉紅色調特別有一種舒適溫暖感。（ $280，Francfranc）

PULIRE可疊式收納箱

人造皮革和金色金屬配件，看起來有一份優雅感。由於寬度和深度是相同的，因此可以組合使用。（ $184，Francfranc）

VIVI濕紙巾及口罩收納袋

疫情仍持續，口罩和紙巾要常備。這一個小袋子，外圍背面可存放濕紙巾，在裏面放口罩，一物二用。

最貼心設計是背面的蓋子可密封，防止濕紙巾乾掉。袋內部有間隔，不但可以放口罩，還可擺放酒精搓手液和潤唇膏等小物。（ $126，Francfranc）

產品查詢：

Facebook：@yNOTFurniture

Philips：2619 9663

francfranc

記者：周美好