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【第五波疫情】漁護署今年截至本月14日　已檢控逾400名違反防疫規定的市民

社會 20:27 2022/02/15

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漁護署今年截至本月14日，已檢控逾400名違反防疫規定的市民。（資料圖片）

​本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案。漁護署今日（15日）提醒市民在郊野公園必須保持適當社交距離，並嚴格遵守限制群組聚集的相關法例和規定。

漁護署重申，轄下所有燒烤地點及露營地點已關閉，設施關閉期間，任何人均不得在郊野公園進行燒烤或露營活動，亦不得進入圍封範圍，違者可被檢控。

漁護署發言人指，漁護署單在今年截至2月14日已向逾400名涉嫌違反相關法例的人士採取執法行動。漁護署會繼續加強巡邏，如發現違規情況，會果斷採取執法行動。

發言人提醒市民在郊野公園須自律及避免群組聚集，保持個人、環境衞生及合適的社交距離、佩戴口罩，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾　自己帶走」，減低病毒在社區傳播的風險以及保護環境。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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