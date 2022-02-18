【幼園訪問】啟文幼稚園推繪本教學開發閱讀興趣　設置現實場景從體驗學習生活技能

▲ 伍寶珠認為，理想的教育不是為了隱陣，應該要有獨創性，讓小朋友有獨立思考的能力，開發興趣。

敢於以繪本教學掛帥的啟文幼稚園暨幼兒園，並不是在主題教學中加插數本繪本的虛有其表，而是在教育總監伍寶珠博士的指引下，從設有不同場景的學校環境、自行設計的學習教材、老師靈活變通的教學技巧等方面着墨，才能建立出有形有骨有靈魂的繪本教學模式，實踐了伍博士視為最理想的幼兒教學模式。

天時地利人和缺一不可，話說幾年前啟文幼稚園暨幼兒園正在籌備中，正需要確立教育方針；從事幼兒教育教師培訓接近20年的伍寶珠博士，心中早就蘊釀了一套理想的幼兒教育理念。兩者一拍即合，出任教育總監的伍博士笑說自己是理論派出身，也要請教實戰型的吳嘉莉校長，在磨合中平衡了理想與現實。由以繪本教學為大方向，到學生寫字練習薄的「人」字，伍博士均親自負責設計。

▲ 伍寶珠博士認為沒有一套教學方式是永遠不變，教育工作者需要靈活變通。(湯致遠攝)

培養獨立思考

無論是主題教學或是繪本教學，兩者各有特色，前者在課程大框架下確保了應教必教，不過伍博士認為靈活又能啟發思考的繪本教學，更貼近她的教學理念：「理想的教育不是為了隱陣，應該要有獨創性，讓小朋友有獨立思考的能力，開發興趣。你以為將好的全教給小朋友，但吸收不到，都是無用。」

繪本教學需要軟硬件的配合，伍博士說：「繪本只是引子，先引起小朋友的興趣，只要跟生活有關，就很容易投入其中。如巴士能引起他們的注意，自然而然就會想知道小巴、的士，整件事就變得好立體和豐富。」讓小朋友有一種自行選擇學習主題的感覺，從繪本中產生共鳴，獲得知識和價值觀，而不是老師硬要灌輸的知識。

▲ 英、法、日等地均有出版繪本，當中以台灣的繪本最出色，切合香港的文化。(湯致遠攝)

多角度靈活演繹

以幾乎每間學校都有的著名繪本《好餓的毛毛蟲》為例，伍博士指這是頗為高深難教的繪本，捉不到重點就白費心機。「絕對不是只講毛毛蟲食嘢長大變蝴蝶如此簡單。因牠食的東西不正常，有啤梨、蛋糕、波板糖等，不是毛毛蟲應該食的，小朋友要如何理解？或者要讓他們明白由毛毛蟲蛻變成蝴蝶的進化過程？」同一個故事可從不同角度切入，老師要懂得因應小朋友的學習水平，靈活地選用不同主題去教，同時也要跟他們的日常生活連結起來。

在挑選繪本方面，日、英、法等地都有出版，當中以台灣的繪本最為出色，內容更貼合香港的風格。伍博士提醒道：「字少不代表簡單，要視乎當中帶出的意念，如五味太郎的《水》只有三十多頁，每頁只有4個字，加入不同形容詞的水，配合相應的圖畫，講的概念卻有點高深。」當中有「大大的水」，配以平靜的海岸插畫，竅妙在於老師講解時，會特地在看圖畫時停留久些，讓小朋友領略抽象的寧靜氛圍，帶來更闊大的想像空間。

培養小朋友的閱讀興趣，不只限於學校，家長也可參與其中。在伍博士不時舉行的教育講座中，家長們甚為積極地加入討論，總想尋出最適合自己子女的教學方法。事實上，單是坐的方式也是學問，幼兒最好安坐於父母懷中來聽講繪本故事，藉此加強小朋友的參與感與專注力。至於小童則可與父母並排而坐，仿如朋友般輕鬆交流對故事的看法。

▲ 小朋友在生活場景中親身感受體會，比單向灌輸知識來得更有學習效果。(圖片由學校提供)

營造輕鬆氛圍

伍博士的理想繪本教學並不只限於書本上，對小朋友的個性塑造也同樣重視，由學校環境、設施，到學生的習作簿，或是學習手冊，全都是教學的一部分，彼此相輔相成。吳校長在實施過程中體會甚深，就如特地為N班學生打造的開放式大課室，只有兩三歲的幼兒定會對陌生環境感到不安。「不是一開始就訂下一大堆學習目標，要先安撫小朋友情緒，才可談學習。課室營造出在遊樂場的玩樂感覺，有可以爬上爬落的木架裝置，又有頂天大樹的書櫃和座位，小朋友投入其中，從玩樂中學習，反而更有效果。」

體會學習是重要的一環，學校設立不同場景區，如花店、小餐廳、街市等，小至肉片，大至放蔬菜的貨架，全都根據現實來打造，布置相當用心，重點不在於精緻，而是箇中的教學意義，吳校長說：「小朋友在裏面不只是玩，而是要做任務卡，如計算買一隻龍蝦要多少錢，或是買兩樣橙色的食物回來等。」

▲ 啟文幼稚園暨幼兒園吳嘉莉校長認為小朋友在生活細節中的感受體會，是構成個性的重要元素。(湯致遠攝)

從體驗中學習

在算術、辨認東西等知識以外，還有技能、態度需要學習。雖說課本內容定會觸及，卻純粹是知識的輸入，小朋友沒有應用和體驗的機會。就如香港一直推行環保，幾歲的小朋友很難理解，反而可在街市場景中體會，吳校長說：「檔口沒有放膠袋，當小朋友『買』了兩條魚之後，就知道買東西時要記得帶環保袋，好生活化，老師也會教他們，即使有膠袋供應，也要俾5毫子買，以後跟父母去買東西時，很自然地就會帶環保袋。」

很多時讓小朋友自由發揮，總會有驚喜。小餐廳是一處讓小朋友學會與人溝通的地方。「不要以為小朋友不懂點餐，他們只是沒機會。有次見到N班2歲小朋友，知道扮侍應要拿着紙畫畫寫寫，還記得問客人『飲咩』，他們對生活的觀察力超乎大人的想像。」至於坐着的「客人」小朋友可能未必懂得點餐，但會懂得有樣學樣，從模仿中學習。

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吳校長認為現時家長對小朋友的照顧太過無微不至，讓他們少了作決定的機會。為此在老師挑選繪本時，會讓小朋友作決定，藉此建立選擇的意識，也學會尊重他人的愛好，看似是微不足道，卻在潛移默化中產生了影響力。

另外還設計出「真正自選」的學生手冊，當中列出了自由時間的活動項目，吳校長解說道：「小朋友在上學前先以1234作排序選擇，到時若見到小餐廳好多人，便會調轉次序改去英文區，玩完後會寫低真正的選擇，亦要記下感想。小朋友當然不會一開始就能順利執行，但慢慢熟習後就可以。」在潛移默化中建構出具思考性、自主性的特質，而人生規劃的雛形亦由此慢慢建立。

記者：劉妙賢