【幼園訪問】啟文幼稚園推繪本教學開發閱讀興趣 設置現實場景從體驗學習生活技能
敢於以繪本教學掛帥的啟文幼稚園暨幼兒園，並不是在主題教學中加插數本繪本的虛有其表，而是在教育總監伍寶珠博士的指引下，從設有不同場景的學校環境、自行設計的學習教材、老師靈活變通的教學技巧等方面着墨，才能建立出有形有骨有靈魂的繪本教學模式，實踐了伍博士視為最理想的幼兒教學模式。
天時地利人和缺一不可，話說幾年前啟文幼稚園暨幼兒園正在籌備中，正需要確立教育方針；從事幼兒教育教師培訓接近20年的伍寶珠博士，心中早就蘊釀了一套理想的幼兒教育理念。兩者一拍即合，出任教育總監的伍博士笑說自己是理論派出身，也要請教實戰型的吳嘉莉校長，在磨合中平衡了理想與現實。由以繪本教學為大方向，到學生寫字練習薄的「人」字，伍博士均親自負責設計。
培養獨立思考
無論是主題教學或是繪本教學，兩者各有特色，前者在課程大框架下確保了應教必教，不過伍博士認為靈活又能啟發思考的繪本教學，更貼近她的教學理念：「理想的教育不是為了隱陣，應該要有獨創性，讓小朋友有獨立思考的能力，開發興趣。你以為將好的全教給小朋友，但吸收不到，都是無用。」
繪本教學需要軟硬件的配合，伍博士說：「繪本只是引子，先引起小朋友的興趣，只要跟生活有關，就很容易投入其中。如巴士能引起他們的注意，自然而然就會想知道小巴、的士，整件事就變得好立體和豐富。」讓小朋友有一種自行選擇學習主題的感覺，從繪本中產生共鳴，獲得知識和價值觀，而不是老師硬要灌輸的知識。
多角度靈活演繹
以幾乎每間學校都有的著名繪本《好餓的毛毛蟲》為例，伍博士指這是頗為高深難教的繪本，捉不到重點就白費心機。「絕對不是只講毛毛蟲食嘢長大變蝴蝶如此簡單。因牠食的東西不正常，有啤梨、蛋糕、波板糖等，不是毛毛蟲應該食的，小朋友要如何理解？或者要讓他們明白由毛毛蟲蛻變成蝴蝶的進化過程？」同一個故事可從不同角度切入，老師要懂得因應小朋友的學習水平，靈活地選用不同主題去教，同時也要跟他們的日常生活連結起來。
在挑選繪本方面，日、英、法等地都有出版，當中以台灣的繪本最為出色，內容更貼合香港的風格。伍博士提醒道：「字少不代表簡單，要視乎當中帶出的意念，如五味太郎的《水》只有三十多頁，每頁只有4個字，加入不同形容詞的水，配合相應的圖畫，講的概念卻有點高深。」當中有「大大的水」，配以平靜的海岸插畫，竅妙在於老師講解時，會特地在看圖畫時停留久些，讓小朋友領略抽象的寧靜氛圍，帶來更闊大的想像空間。
培養小朋友的閱讀興趣，不只限於學校，家長也可參與其中。在伍博士不時舉行的教育講座中，家長們甚為積極地加入討論，總想尋出最適合自己子女的教學方法。事實上，單是坐的方式也是學問，幼兒最好安坐於父母懷中來聽講繪本故事，藉此加強小朋友的參與感與專注力。至於小童則可與父母並排而坐，仿如朋友般輕鬆交流對故事的看法。
營造輕鬆氛圍
伍博士的理想繪本教學並不只限於書本上，對小朋友的個性塑造也同樣重視，由學校環境、設施，到學生的習作簿，或是學習手冊，全都是教學的一部分，彼此相輔相成。吳校長在實施過程中體會甚深，就如特地為N班學生打造的開放式大課室，只有兩三歲的幼兒定會對陌生環境感到不安。「不是一開始就訂下一大堆學習目標，要先安撫小朋友情緒，才可談學習。課室營造出在遊樂場的玩樂感覺，有可以爬上爬落的木架裝置，又有頂天大樹的書櫃和座位，小朋友投入其中，從玩樂中學習，反而更有效果。」
體會學習是重要的一環，學校設立不同場景區，如花店、小餐廳、街市等，小至肉片，大至放蔬菜的貨架，全都根據現實來打造，布置相當用心，重點不在於精緻，而是箇中的教學意義，吳校長說：「小朋友在裏面不只是玩，而是要做任務卡，如計算買一隻龍蝦要多少錢，或是買兩樣橙色的食物回來等。」
從體驗中學習
在算術、辨認東西等知識以外，還有技能、態度需要學習。雖說課本內容定會觸及，卻純粹是知識的輸入，小朋友沒有應用和體驗的機會。就如香港一直推行環保，幾歲的小朋友很難理解，反而可在街市場景中體會，吳校長說：「檔口沒有放膠袋，當小朋友『買』了兩條魚之後，就知道買東西時要記得帶環保袋，好生活化，老師也會教他們，即使有膠袋供應，也要俾5毫子買，以後跟父母去買東西時，很自然地就會帶環保袋。」
很多時讓小朋友自由發揮，總會有驚喜。小餐廳是一處讓小朋友學會與人溝通的地方。「不要以為小朋友不懂點餐，他們只是沒機會。有次見到N班2歲小朋友，知道扮侍應要拿着紙畫畫寫寫，還記得問客人『飲咩』，他們對生活的觀察力超乎大人的想像。」至於坐着的「客人」小朋友可能未必懂得點餐，但會懂得有樣學樣，從模仿中學習。
吳校長認為現時家長對小朋友的照顧太過無微不至，讓他們少了作決定的機會。為此在老師挑選繪本時，會讓小朋友作決定，藉此建立選擇的意識，也學會尊重他人的愛好，看似是微不足道，卻在潛移默化中產生了影響力。
另外還設計出「真正自選」的學生手冊，當中列出了自由時間的活動項目，吳校長解說道：「小朋友在上學前先以1234作排序選擇，到時若見到小餐廳好多人，便會調轉次序改去英文區，玩完後會寫低真正的選擇，亦要記下感想。小朋友當然不會一開始就能順利執行，但慢慢熟習後就可以。」在潛移默化中建構出具思考性、自主性的特質，而人生規劃的雛形亦由此慢慢建立。
記者：劉妙賢