  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 20:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招　涉35醫院或診所【附名單】

社會 20:38 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

醫管局今再增逾百名員工中招，涉35醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（15日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有31名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

  • 東區尤德夫人那打素醫院2名護士、一名文職人員及一名支援人員
  • 律敦治醫院一名物理治療師、一名文職人員及一名支援人員
  • 東華東院一名醫生
  • 瑪麗醫院4名護士及4名支援人員
  • 東華醫院一名醫生
  • 贊育醫院一名護士
  • 伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、一名文職人員及4名支援人員
  • 廣華醫院3名護士
  • 香港兒童醫院一名護士、一名營養師及一名支援人員
  • 香港佛教醫院3名支援人員
  • 香港眼科醫院一名文職人員
  • 九龍醫院2名支援人員
  • 伍若瑜普通科門診診所一名醫生、一名文職人員及一名支援人員
  • 油麻地賽馬會普通科門診診所一名社工
  • 基督教聯合醫院5名護士、一名社工、一名文職人員及2名支援人員
  • 將軍澳醫院一名放射技師及一名支援人員
  • 靈實醫院一名文職人員及一名支援人員
  • 九龍灣健康中心普通科門診診所一名護士及一名文職人員
  • 容鳳書紀念中心一名支援人員
  • 瑪嘉烈醫院3名支援人員
  • 明愛醫院一名護士學生及一名支援人員
  • 葵涌醫院一名護士
  • 北大嶼山醫院一名支援人員
  • 大澳賽馬會普通科門診診所一名護士
  • 威爾斯親王醫院一名醫生、一名護士、一名物理治療師及6名支援人員
  • 北區醫院一名護士、一名文職人員及一名支援人員
  • 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士及一名支援人員
  • 沙田慈氏護養院一名支援人員
  • 大埔醫院2名護士
  • 屯門醫院2名醫生、2名護士及2名支援人員
  • 博愛醫院3名護士及一名支援人員
  • 天水圍醫院2名護士及3名支援人員
  • 青山醫院一名醫生及3名支援人員
  • 小欖醫院一名護士
  • 天水圍（天業路）社區健康中心一名支援人員

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有31名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】漁護署今年截至本月14日　已檢控逾400名違反防疫規定的市民
今日 20:27
【第五波疫情】漁護署今年截至本月14日　已檢控逾400名違反防疫規定的市民
【第五波疫情】明愛醫院於停車場臨時加建帳篷　分隔處理新冠肺炎相關個案病人
今日 20:12
【第五波疫情】明愛醫院於停車場臨時加建帳篷　分隔處理新冠肺炎相關個案病人
【封區檢測】上水清河邨清朗樓污水樣本呈陽性　晚上7時起被圍封【不斷更新】
今日 19:06
【封區檢測】上水清河邨清朗樓污水樣本呈陽性　晚上7時起被圍封【不斷更新】

你可能感興趣

【第五波疫情】漁護署今年截至本月14日　已檢控逾400名違反防疫規定的市民
今日 20:27
【第五波疫情】漁護署今年截至本月14日　已檢控逾400名違反防疫規定的市民
【第五波疫情】明愛醫院於停車場臨時加建帳篷　分隔處理新冠肺炎相關個案病人
今日 20:12
【第五波疫情】明愛醫院於停車場臨時加建帳篷　分隔處理新冠肺炎相關個案病人
【封區檢測】上水清河邨清朗樓污水樣本呈陽性　晚上7時起被圍封【不斷更新】
今日 19:06
【封區檢測】上水清河邨清朗樓污水樣本呈陽性　晚上7時起被圍封【不斷更新】
疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 診所 治療 公立醫院

最高瀏覽

【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成
今日 10:02
【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
今日 14:11
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法
12:03 2022/02/14
【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法