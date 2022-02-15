【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招 涉35醫院或診所【附名單】
社會 20:38 2022/02/15
本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（15日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有31名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：
- 東區尤德夫人那打素醫院2名護士、一名文職人員及一名支援人員
- 律敦治醫院一名物理治療師、一名文職人員及一名支援人員
- 東華東院一名醫生
- 瑪麗醫院4名護士及4名支援人員
- 東華醫院一名醫生
- 贊育醫院一名護士
- 伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、一名文職人員及4名支援人員
- 廣華醫院3名護士
- 香港兒童醫院一名護士、一名營養師及一名支援人員
- 香港佛教醫院3名支援人員
- 香港眼科醫院一名文職人員
- 九龍醫院2名支援人員
- 伍若瑜普通科門診診所一名醫生、一名文職人員及一名支援人員
- 油麻地賽馬會普通科門診診所一名社工
- 基督教聯合醫院5名護士、一名社工、一名文職人員及2名支援人員
- 將軍澳醫院一名放射技師及一名支援人員
- 靈實醫院一名文職人員及一名支援人員
- 九龍灣健康中心普通科門診診所一名護士及一名文職人員
- 容鳳書紀念中心一名支援人員
- 瑪嘉烈醫院3名支援人員
- 明愛醫院一名護士學生及一名支援人員
- 葵涌醫院一名護士
- 北大嶼山醫院一名支援人員
- 大澳賽馬會普通科門診診所一名護士
- 威爾斯親王醫院一名醫生、一名護士、一名物理治療師及6名支援人員
- 北區醫院一名護士、一名文職人員及一名支援人員
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士及一名支援人員
- 沙田慈氏護養院一名支援人員
- 大埔醫院2名護士
- 屯門醫院2名醫生、2名護士及2名支援人員
- 博愛醫院3名護士及一名支援人員
- 天水圍醫院2名護士及3名支援人員
- 青山醫院一名醫生及3名支援人員
- 小欖醫院一名護士
- 天水圍（天業路）社區健康中心一名支援人員
有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有31名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：李榮忠