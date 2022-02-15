【醫護染疫】醫管局今再增逾百名員工中招　涉35醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增逾百名員工中招，涉35醫院或診所。（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（15日）公布，再增逾百醫護確診或初步確診，有31名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院2名護士、一名文職人員及一名支援人員

律敦治醫院一名物理治療師、一名文職人員及一名支援人員

東華東院一名醫生

瑪麗醫院4名護士及4名支援人員

東華醫院一名醫生

贊育醫院一名護士

伊利沙伯醫院一名醫生、一名護士、一名文職人員及4名支援人員

廣華醫院3名護士

香港兒童醫院一名護士、一名營養師及一名支援人員

香港佛教醫院3名支援人員

香港眼科醫院一名文職人員

九龍醫院2名支援人員

伍若瑜普通科門診診所一名醫生、一名文職人員及一名支援人員

油麻地賽馬會普通科門診診所一名社工

基督教聯合醫院5名護士、一名社工、一名文職人員及2名支援人員

將軍澳醫院一名放射技師及一名支援人員

靈實醫院一名文職人員及一名支援人員

九龍灣健康中心普通科門診診所一名護士及一名文職人員

容鳳書紀念中心一名支援人員

瑪嘉烈醫院3名支援人員

明愛醫院一名護士學生及一名支援人員

葵涌醫院一名護士

北大嶼山醫院一名支援人員

大澳賽馬會普通科門診診所一名護士

威爾斯親王醫院一名醫生、一名護士、一名物理治療師及6名支援人員

北區醫院一名護士、一名文職人員及一名支援人員

雅麗氏何妙齡那打素醫院一名護士及一名支援人員

沙田慈氏護養院一名支援人員

大埔醫院2名護士

屯門醫院2名醫生、2名護士及2名支援人員

博愛醫院3名護士及一名支援人員

天水圍醫院2名護士及3名支援人員

青山醫院一名醫生及3名支援人員

小欖醫院一名護士

天水圍（天業路）社區健康中心一名支援人員

有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有31名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠