【第五波疫情】港鐵再有2名西九龍站務員初確　另有12宗快速測試呈陽性個案

▲ 港鐵再有2名西九龍站務員初確，另有12宗快速測試呈陽性個案。（資料圖片）

港鐵公司今日（15日）表示，有2名員工初步確診，分別是兩名在西九龍站工作的站務員；亦有12宗快速測試結果呈陽性的個案，當中有4宗涉及車站人員，包括2名分別在黃大仙站及美孚站工作的站務員，和2名在長沙灣站及荃灣西站工作的車站助理。

至於其餘8宗，其中3宗為港島綫列車車長；一宗為機場快綫、東涌綫及迪士尼綫車長；一宗是荃灣綫的列車車長；一宗是東鐵綫車隊員工，一宗是隸屬鐵道車輛維修部，而設施維修部亦有一名承辦商員工染疫。

港鐵表示，他們現正留在家中等候衞生署進一步指示及安排，公司為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。

同時安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並會以｢消毒機械人｣為上述地點進行深層清潔及消毒，並會加強相關輕鐵站與月台，以及有關巴士和巴士站的清潔工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠