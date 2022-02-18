【皮膚癌】六旬婦增生肉粒以為生疣脫除　持續復發愈長愈大確診皮膚癌

▲ 陳厚毅醫生表示，皮膚癌的表徵有時與疣極相似，陳醫生提醒一些曬到太陽的皮膚，若出現不正常的皮膚增生就要留神，也有可能是皮膚癌。

愛美是人之天性，最怕臉部長出痘痘、油脂粒或是雀斑，據皮膚科專科醫生陳厚毅指，具傳染性的疣，同樣會長於臉部，不少人更將之跟油脂粒混淆，以致耽誤醫治，甚至令疣愈長愈多，造成困擾。

疣是一種過濾性病毒，即人類乳頭瘤病毒（HPV），可經皮膚細微破損處入侵身體，引起皮膚傳染性疾病。陳厚毅醫生強調疣的HPV病毒，跟子宮頸癌的HPV病毒並非同一種類型。

傳染性皮膚病

疣可引起表皮的不正常角質增生，形成細小粗糙的突起，大小約1至2毫米，卻不會疼痛。重點在於疣具有傳染性，有可能波及身體其他部位，其數量更會隨時間增加，甚至傳染給家人。

▲ 在公共場所盡量避免赤腳，以免腳部感染表面呈鱗狀、帶黑點的疣。(iStock圖片)

陳醫生指，身體任何地方都有機會生疣，主要分為尋常疣、扁平疣等。扁平疣多出現在臉、頸、胸腹等位置，呈啡、黑或肉色。而尋常疣多長於手和腳，其表面則呈鱗狀，患處很多時會長出微細血管，呈現很多黑色小點。

事實上在公共場所很容易接觸到疣病毒，如扶手、門柄等，而健身房、瑜伽課等有機會共用物品的場所亦是高危地方。陳醫生指小朋友好動，喜歡摸東摸西，或是抵抗力較低的長者等，又沒有做好清潔或消毒措施，感染疣的機率較高。

若發現感染疣，應盡快求醫，不要抓傷生疣的位置，以免感染其他部位，同時要避免皮膚有其他傷口，減低蔓延的可能性。陳醫生強調，疣最好不要自行處理，別以為剪去、拔掉便一了百了，皆因疣長在皮膚深層，不可能單從皮膚表面就解決，而產生傷口更有可能感染細菌。

▲ 臉上的疣多為扁平疣，呈啡、黑或肉色。(iStock圖片)

分清疣或油脂粒

大多數疣患者會選擇到美容院或找醫生治療，陳醫生直言，一般人未必有足夠的醫學知識去「斷症」，很難確切分辨出疣、痣或油脂粒。簡單來說，疣可以突然在任何部位出現，而且會愈長愈多。油脂粒其實多數長於油脂分泌旺盛的位置，通常圍着眼邊或者臉部的T字位。而痣則是黑或啡色，通常分開一粒、兩粒的個別出現，也不會突然長出很多。

現時疣以冷凍和激光治療為主，前者安全性高，利用攝氏-196度的低溫液體氮氣將疣消滅，創傷性較低，一般不會有傷口和疤痕，在療程後可即時如常生活。至於臉、頸或是頑固的疣，可採用二氧化碳激光治療，可精準地將疣消滅，傷口較小，約一至兩星期可復元，一般不會留下疤痕。

疣始終是手術的治療，若處理不好，除了解決不了疣的問題，嚴重時更會造成傷口留下「印」，或是疤痕增生。即使斷症正確，脫疣儀器操作者的專業程度也要考慮，如掌握不了疣在皮膚的深度，致傷口太深的話，便有機會出現疤痕增生的問題。陳醫生提醒，在選擇治療方案時，可留意有否美國食品及藥物管理局（FDA）認證，或是特別的科研實證。

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脫不清易復發

疣在完成治療後很少復發，但人體不會對疣產生免疫力。至於疣常見的脫不清、難斷尾問題，陳醫生指主因是脫疣時未能徹底清除疣病毒，致傷口好得七七八八時再復發。另一方面則是再次接觸受疣病毒污染的物品，如化粧用品、瑜伽墊、毛巾、拖鞋等，便有機會再次生疣。

以陳醫生所見，很多時臉上的皮膚增生，未必是疣。曾有一名60歲女士，她額頭位置有粒肉色的皮膚增生，以為是疣便到美容院脫疣，初時疣是有縮小了，但後來又復發，而且愈長愈大，後來才確診為皮膚癌，最後要切除整個皮膚增生組織才能徹底解決問題。陳醫生說：「有時皮膚癌的表徵，跟疣好近似。遲了去診斷，有可能有生命危險，如果有些疣脫極都不清，就要留意是否皮膚癌。」陳醫生提醒一些曬到太陽的皮膚，若出現不正常的皮膚增生，也有可能是皮膚癌。

▲ 公共場所的扶手、門柄等，上面有機會沾有疣病毒，外出時要更為注意個人衞生。(iStock圖片)

預防勝於治療，日常要做好個人衞生，如養成回家後洗手的習慣，可減低生疣的機會。基於疣是HPV病毒，可經直接或間接接觸傳染，要避免直接接觸患者患處，不要跟他人共用日用品，如毛巾、剃鬚刀、枕頭床單等。在公眾場所，如健身室、游泳池、桑拿室等，要避免使用公用物品、赤腳等。至於現時流行到酒店Staycation，房間地氈或浴室地板有機會存有疣病毒，即使無可避免要赤腳，之後也要盡快徹底清潔腳部或手部。

記者：劉妙賢