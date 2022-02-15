【第五波疫情】政府須視乎疫情無限期徵用3座公屋作隔離設施　房署稱已通知逾1,100受影響準租戶

▲ 皇后山邨第1座及7座將用作隔離設施。(湯致遠攝)

本港第五波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（15日）出席行政會議前表示，本港加隔離設施刻不容緩，政府正物色更多地點作為隔離檢疫設施，包括將已落成的公共屋邨改造成隔離設施，並決定徵用皇后山邨第一座和第七座，以及荔景邨恒景樓共3座剛落成而仍未入伙的公共屋邨樓宇用作隔離設施，合共3,000多個單位，但政府最終會使用屋邨單位作為隔離設施多久，需視乎疫情的發展。

房委會發言人表示，增加隔離設施刻不容緩，會爭取盡快完成所需的配置後，馬上投入使用。為配合政府的安排，房委會將會把3座樓宇交給政府作社區隔離用途及管理，政府最終會使用屋邨單位作為隔離設施多久，需視乎疫情的發展。

皇后山邨共有7座樓宇，第二至第六座已經或正在入伙，而荔景邨現有的7座樓宇亦已於早年入伙。據政府表示，在皇后山邨第一及第七座和荔景邨恒景樓作為隔離設施期間，會採取嚴密檢疫管理措施，包括限制隔離人士必須留在隔離設施內。除隔離設施的工作及醫療人員外，隔離人士不可與任何人士接觸。政府會以高身隔欄分隔隔離設施和有關屋邨的其他樓宇和公用地方，隔離人士會由車輛直接接送出入隔離設施範圍，隔離設施的垃圾亦會分別處理。政府亦建議皇后山邨及荔景邨居民應繼續遵從政府給予一般市民的防疫健康指引，包括正確佩戴外科口罩、保持個人衞生、經常保持雙手清潔並盡量與他人保持適當的社交距離。

皇后山邨第一座及茘景邨恆景樓分別約有800多及300多個單位已獲公屋申請者接受預配，房委會已於今天發短訊給受影響的準租戶，告知他們房屋署會盡快發信給他們，為他們提供特別編配安排。房委會會盡快公布有關詳情。至於對其他公屋輪候者的影響，會視乎有多少茘景邨恆景樓的準租戶遷往其他屋邨，不能一概而論。

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責任編輯：蘇文軒