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【第五波疫情】一名初生嬰兒新冠病毒檢測呈初步陽性　油麻地母嬰健康院關閉消毒

社會 21:48 2022/02/15

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一名初生嬰兒新冠病毒檢測呈初步陽性，油麻地母嬰健康院今日下午關閉消毒。（資料圖片）

衞生署2月15日表示，因有2名應診人士和一名工作人員對新冠病毒檢測呈初步陽性，署方3個服務單位須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約的受影響人士另作服務安排。

油麻地母嬰健康院：

一名初生嬰兒2月14日在父母陪同下到油麻地母嬰健康院接受兒童健康服務，健康院因應嬰兒情況把他轉介到伊利沙伯醫院，其後獲院方通知該嬰兒的新冠毒檢測呈初步陽性。其父母逗留母嬰健康院期間有佩戴口罩，健康院人員亦有穿戴合適的個人防護裝備。健康院2月15日下午關閉。

西營盤牙科診所八樓：

一名應診人士於2月14日到訪西營盤牙科診所八樓接受治療，署方今日接獲該名人士通知其對新型冠狀病毒檢測呈初步陽性。他在牙科診所候診期間一直有佩戴口罩，醫護人員亦有佩戴口罩和配備適當的個人防護裝備。該牙科診所將於16日關閉。

觀塘牙科診所：

一名文職人員今日對快速抗原檢測呈初步陽性。他主要負責處理文書工作，間中亦會在接待處辦理病人的登記或預約，而接待處有玻璃屏障分隔。他與到訪人士保持適當社交距離，並佩戴適當的個人防護裝備，最後上班日期為2月11日。該牙科診所2月15日及16日關閉。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠

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