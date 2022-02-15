【院舍爆疫】社署再向院舍派發快速測試劑　院舍員工快速測試須每日一檢

▲ 社署再向院舍派發快速測試劑，院舍員工快速測試須每日一檢。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，連續數天新增逾千宗確診個案，而確診個案中涉及多間院舍。為了減低院舍出現病毒傳播風險，社會福利署今日（15日）及明日（16日）將快速測試劑派遞至各院舍，讓院舍員工由明日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

社署早前已於2月7日為全港安老院及殘疾人士院舍免費提供首批快速測試劑，供員工每三天進行一次檢測。因應最新的疫情風險評估，社會福利署今明兩日將會將快速測試劑派遞至各院舍，讓院舍員工由明日起把進行快速測試的次數由現時三日一檢增加至一日一檢。

社署表示，院舍經營者／營辦人須提醒員工到院舍上班值勤前，必須自行進行快速測試，測試結果須為陰性方可如常上班。如檢測結果呈陽性，有關員工須暫停上班，並參考衞生署衞生防護中心的指引作適當跟進。員工亦須記錄測試結果，供院舍指定負責人查核。

社署提醒，院舍員工的快速測試安排並不能取代「強制檢測公告」所訂明的檢測，相關員工仍須按最新的公告的規定及程序進行新冠肺炎的聚合酶連鎖反應核酸檢測。

此外，社署今日及明日亦會安排將快速測試劑派遞至兒童住宿照顧服務、長者社區照顧服務及康復社區支援服務的員工，讓他們於上班值勤前進行快速測試。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠