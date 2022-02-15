【隔離措施不足】中大科大等多校無法騰出宿位供政府作隔離設施　城大籲宿位充足大學調撥資源

▲ 政府正研究徵用大學宿舍作為隔離設施，有學生促校方作決定前應諮詢師生意見。

第五波疫情下公院病床爆滿、社區隔離設施不足，政府正研究徵用大學宿舍及更多酒店作為隔離設施，浸會大學及理工大學今（15日）回覆稱會配合政府抗疫措施，但未有明言會否提供宿位，另有多間大學表明無法騰出宿位，城市大學更呼籲其他宿位充足的大學盡快調配資源、騰出空間，配合抗疫，嶺南大學學生會代表會臨時行政委員會則促校方作決定前應諮詢師生意見。

特首林鄭月娥今日早上出席行政會議前表示，並已透過教育局聯絡各間大學，研究徵用學生宿舍作隔離設施，惟暫時未能確定可否騰出任何一間大學宿舍，為本港爆疫以來首度提出。教育局其後回覆稱，會因應疫情發展及考慮實際情況，繼續與院校探討及跟進。

【第五波疫情】皇后山邨第1及7座、荔景邨恒景樓將成隔離設施 研徵用大學宿舍（詳情即看：【下一頁】）

多間大學早前建議宿生退宿，其中浸大回覆TOPick查詢時表示，支持政府研究可行和有效的抗疫措施，如政府有抗疫措施的方案需要浸大作出配合，校方會因應校園運作具體情況，就相關建議的可行性作出研究；理大稱一直與政府保持緊密聯繫，全力配合政府抗疫措施，鑑於目前疫情，校方「強烈勸籲」所有宿生自願遷出宿舍。

中大已「強烈鼓勵」所有宿生於上周末（12至13日）盡量遷離宿舍，續留宿學生在周末也不能回家留宿。中大未有回覆已退宿人數及現有宿位空缺等，稱已要求宿生回家，以降低校園人口密度和減少面對面接觸，但仍有部分在香港無其他居所的學生留宿，儘管大學已盡力騰出宿舍房間，能容納的人數仍十分有限，如政府提出要求社區合力對抗新冠病毒傳播的新措施，大學將盡力作出配合，強調非常重視校園社區的健康和安全，並會盡一切可能支持香港渡過新冠肺炎大流行這段困難時期。

科大早前亦向宿生發信，供他們在2月28日或之前，自行選擇是否需要保留宿位；就特首提出研究徵用大學宿舍作為防疫隔離用途，大學已與教育資助委員會溝通，惟「由於宿舍仍有包括外地學生等同學留宿，現階段未有足夠空間作為隔離用途」。

城大回覆時形容其「嚴重欠缺學生宿位」，短缺率高達46.2%，「是本港八大中欠缺最多宿位的大學」，城大支持並呼籲學生宿位充足的大學盡快調配資源、騰出空間，作出配合，一起抗疫；該校專家學者、動物醫療中心會繼續專注本業，透過進行和新冠病毒有關研究和工作回饋社會。

嶺大學生會代表會臨政今亦在社交平台表示，已去信要求校方就提供宿舍作檢疫隔離用途一事作決定前，務必諮詢同學及教職員的意見，其後引述校方稱暫未接獲政府部門與校方接洽商討有關安排。另因應校方早前宣布實施混合教學模式至4月，促請校方制定自願退宿措施，為宿生辦理自願退宿手續，並引述學生事務處（OSA）曾指，宿生目前可向宿舍舍監辦事處申請特別許可，及後進行退宿程序，並稱將按比例退回宿費。

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記者：馮琪雅