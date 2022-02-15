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【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案

社會 22:12 2022/02/15

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兒童醫院3歲女童染疫後死亡。

本港第5波疫情相繼有染疫兒童出現重症個案，繼元朗一名4歲男童上周五疑染疫猝死後，消息指，兒童醫院一名確診3歲女童今（15日）亦不治離世，成本港最年輕染疫離世者，亦是今波疫情第13位離世者，本港爆疫以來已有226名染疫者離世。

翻查紀錄，該名3歲女童本月12日先後到威爾斯親王醫院及仁安醫院急症室求診，其後因情況惡化轉送兒童醫院深切治療部，情況一直危殆，延至今日不治。

另外，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（15日）表示，明起啟用7間位於多區的指定診所，接收初步確診且輕徵病徵病人，如發燒、咳嗽、喉嚨痛，患者要先電話預約，診所會按情況提供適當治療，開放時間每日早上9時至5時，指定診所地址【按此】

最新影片：

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳正怡、鄧凱文 

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