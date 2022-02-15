【防疫抗疫基金】陳祖恒倡失業支援申請資格以家庭為單位　籲重推「保就業」計劃

▲ 陳祖恒建議以家庭作單位調整臨時失業支援的申請資格。（立法會網頁截圖）

立法會財務委員會今天通過270億元的笫六輪防疫抗疫基金撥款。立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示，希望撥款和措拖盡快落地，當局應採用更人性、關愛及寬鬆的手法，處理不同企業和市民的申請。

對於當局推出臨時失業支援，申請者在失業前一個月月薪超過3萬元，即不合符資格，陳祖恒認為，有關申請門檻太高。他指出，不少家庭依賴一人工作養家，建議當局可考慮以家庭作單位調整申請資格，按家庭人數提高申請人的月入上限

另外，不少散工或65歲以上失業人士已停供強積金，他期望政府可簡化有關人士的申請程序，並加強公眾解說。

他又提出，希望政府重推「保就業」計劃，更具針對性地撥款集中支援受疫情困擾的特定行業，讓僱主可以挽留人才，並保障員工生計，令計劃效果更加立竿見影。

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責任編輯：陳葆琳