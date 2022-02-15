【第五波疫情】李家超及家人深喉唾液樣本結果呈陰性　列密切接觸者須進行14天家居檢疫

▲ 政務司司長李家超。（資料圖片）

政務司司長李家超家中的一名外籍家庭傭工染疫。政務司司長辦公室發言人今日（15日）表示，李家超及其家人交回的深喉唾液樣本確診化驗結果亦為陰性。



李家超家中家庭傭工交回的深喉唾液樣本化驗結果確診為陽性，傭工正按衞生署指引在家隔離，等候送院或往隔離設施。衞生署經評估後將李家超及家人列為密切接觸者，他們將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。



政務司司長辦公室已為相關地方進行徹底清潔和消毒，並遵照衞生署衞生防護中心的建議，安排其他相關職員接受檢測。檢疫期間，李家超會在家工作，明日（16日）計劃以視像出席立法會會議有關抗疫工作的辯論環節。



發言人指，李家超上周末到深圳出席專題交流會前已進行新冠病毒檢測，結果為陰性。他今日上午有出席行政會議，期間全程佩戴外科口罩。

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記者：陳葆琳