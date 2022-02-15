【新冠肺炎】醫管局再有12名患者經入院篩查確診　共65名病人及3名醫護被列為密切接觸者

▲ 醫管局今日（15日）公布，再有12名經入院篩查或檢測發現初步陽性病人個案。(資料圖片)

醫管局今日（15日）公布，再有12名經入院篩查或檢測發現初步陽性病人個案，與患者同病格的65名病人及3名醫護人員被列為密切接觸者須檢疫。



東區尤德夫人那打素醫院內科病房一名98歲女病人昨日（14日）經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名女病人入住同一病格的11名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。



廣華醫院內科及老人科病房兩名分別91及92歲的女病人於上周六（12日）入院篩查檢測結果為陰性。病人入院後，分別於翌日日及昨日恆常病毒檢測中呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，該病房共有15名病人被列為密切接觸者，當中三名病人已經出院，院方已呈報衞生防護中心跟進，餘下病人正接受隔離檢疫。

另外，同院內科及老人科病房一名79歲男病人於上周五（11日）入院，昨日經接觸追蹤篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，該病房共有19名病人被列為密切接觸者，當中五名病人已經出院，院方已呈報衞生防護中心跟進，餘下病人正接受隔離檢疫。



伊利沙伯醫院內科病房一名87歲男病人昨日經檢測後初步確診，正接受隔離治療，情況穩定。醫院進行接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的兩名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。該病房已暫停接收新症。



基督教聯合醫院內科病房兩名分別83及95歲的女病人二月十三日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該兩名女病人入住同一病格的兩名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。



瑪嘉烈醫院內科及老人科病房一名46歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況危殆。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人入住同一病格的一名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。



仁濟醫院一名28歲女病人昨日入住骨科病房接受治療，經治療後同日下午出院。病人出院後，病房接獲通知，病人的入院篩查檢測結果初步呈陽性，醫院已通知衞生防護中心跟進。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的七名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另外，內科病房一名79歲女病人二月十三日經入院篩查檢測初步呈陽性，病人正接受隔離治療，現時情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的六名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。



北區醫院內科病房一名55歲男病人今日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，現時情況嚴重。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名男病人入住同一病格的四名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。



屯門醫院內科病房一名77歲男病人昨日經入院篩查檢測呈初步陽性。病人正接受隔離治療，情況穩定。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的七名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另外有兩名護士曾為病人進行護理時未有佩戴面罩，被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

另外，一名56歲女病人昨日凌晨入住屯門醫院外科病房，同日下午出院。該病人接受入院篩查檢測結果今日呈初步陽性，院方已通知衞生防護中心跟進。醫院已展開接觸追蹤調查，與該名病人入住同一病格的六名病人被列為密切接觸者，需要接受隔離檢疫。另外有一名護士因為曾為病人進行護理時病人未有佩戴口罩，被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：洪芷晴