【醫院爆疫】醫管局公布6間醫院或診所內感染群組個案　明愛醫院內科病房群組再多兩人染疫

▲ 醫管局公布6間醫院或診所內感染群組個案，明愛醫院內科病房群組再多兩人染疫。（資料圖片）

醫管局今日（15日）就公布新冠肺炎院內感染群組個案，包括東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、明愛醫院、北大嶼山社區健康中心、博愛醫院、葵涌醫院。

東區尤德夫人那打素醫院：

因應老人精神科病房早前有一名病人服務助理及一名病人初步確診，院方展開接觸追蹤調查後，再有一名在該病房工作的健康服務助理今日初步確診。

另外，醫院因應護理部一名抽血員昨日（14日）初步確診，展開接觸追蹤調查後，再有一名抽血員今日初步確診，3名病人服務助理被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

律敦治醫院：

因應早前一個內科病房兩名護士、一名護士學生和一名病人服務助理確診2019冠狀病毒病，院方展開接觸追蹤調查，再有一名74歲男病人今日確診，現正接受隔離治療，情況穩定。曾與該名病人入住同一病房的另一名病人被列為密切接觸者，由於該名病人早前已出院，已交由衞生防護中心跟進。

明愛醫院：

早前公布的一個內科病房群組個案，再發現一名護士學生及一名病人服務助理初步確診，現時情況穩定。

北大嶼山社區健康中心：

昨日有一名抽血員、一名運作助理和一名行政助理確診。有關員工現時情況穩定。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，暫時沒有員工及病人被列為密切接觸者，中心已進行徹底清潔消毒。

博愛醫院：

昨日公布一個內科病房一名101歲男病人確診個案，同一病格一名75歲男病人和病房一名護士亦確診。院方正調查個案與早前確診個案的關連。

另外，醫院隔離病房一名病人服務助理為一名初步確診病人進行護理時，因未有佩戴面罩，被界定為密切接觸者，需要安排檢疫。院方並再次提醒員工要穿戴合適個人防護裝備。

葵涌醫院：

一名男資深護師昨日檢測結果初步呈陽性。該名員工於電子圖表檢驗組工作，一名病人接受治療期間因未有佩戴口罩，被列為密切接觸者，現正接受隔離檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：李榮忠