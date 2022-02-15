  • 17°C
香港時間 : 2022215日 (週二) 23:59
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【醫院爆疫】醫管局公布6間醫院或診所內感染群組個案　明愛醫院內科病房群組再多兩人染疫

社會 23:02 2022/02/15

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

醫管局公布6間醫院或診所內感染群組個案，明愛醫院內科病房群組再多兩人染疫。（資料圖片）

醫管局今日（15日）就公布新冠肺炎院內感染群組個案，包括東區尤德夫人那打素醫院、律敦治醫院、明愛醫院、北大嶼山社區健康中心、博愛醫院、葵涌醫院。

東區尤德夫人那打素醫院：

因應老人精神科病房早前有一名病人服務助理及一名病人初步確診，院方展開接觸追蹤調查後，再有一名在該病房工作的健康服務助理今日初步確診。

另外，醫院因應護理部一名抽血員昨日（14日）初步確診，展開接觸追蹤調查後，再有一名抽血員今日初步確診，3名病人服務助理被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

律敦治醫院：

因應早前一個內科病房兩名護士、一名護士學生和一名病人服務助理確診2019冠狀病毒病，院方展開接觸追蹤調查，再有一名74歲男病人今日確診，現正接受隔離治療，情況穩定。曾與該名病人入住同一病房的另一名病人被列為密切接觸者，由於該名病人早前已出院，已交由衞生防護中心跟進。

明愛醫院：

早前公布的一個內科病房群組個案，再發現一名護士學生及一名病人服務助理初步確診，現時情況穩定。

北大嶼山社區健康中心：

昨日有一名抽血員、一名運作助理和一名行政助理確診。有關員工現時情況穩定。醫院感染控制組隨即進行接觸追蹤調查，暫時沒有員工及病人被列為密切接觸者，中心已進行徹底清潔消毒。

博愛醫院：

昨日公布一個內科病房一名101歲男病人確診個案，同一病格一名75歲男病人和病房一名護士亦確診。院方正調查個案與早前確診個案的關連。

另外，醫院隔離病房一名病人服務助理為一名初步確診病人進行護理時，因未有佩戴面罩，被界定為密切接觸者，需要安排檢疫。院方並再次提醒員工要穿戴合適個人防護裝備。

葵涌醫院：

一名男資深護師昨日檢測結果初步呈陽性。該名員工於電子圖表檢驗組工作，一名病人接受治療期間因未有佩戴口罩，被列為密切接觸者，現正接受隔離檢疫。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠

相關文章

【第五波疫情】恒生銀行4間分行明日起暫停服務　包括灣仔分行、尖沙咀分行
今日 22:40
【第五波疫情】恒生銀行4間分行明日起暫停服務　包括灣仔分行、尖沙咀分行
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
今日 22:12
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
【隔離措施不足】中大科大等多校無法騰出宿位供政府作隔離設施　城大籲宿位充足大學調撥資源
今日 22:02
【隔離措施不足】中大科大等多校無法騰出宿位供政府作隔離設施　城大籲宿位充足大學調撥資源

你可能感興趣

【第五波疫情】恒生銀行4間分行明日起暫停服務　包括灣仔分行、尖沙咀分行
今日 22:40
【第五波疫情】恒生銀行4間分行明日起暫停服務　包括灣仔分行、尖沙咀分行
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
今日 22:12
【兒童新冠肺炎】消息：兒童醫院3歲確診女童不治　成疫下最年輕死亡個案
【隔離措施不足】中大科大等多校無法騰出宿位供政府作隔離設施　城大籲宿位充足大學調撥資源
今日 22:02
【隔離措施不足】中大科大等多校無法騰出宿位供政府作隔離設施　城大籲宿位充足大學調撥資源
疫情 隔離檢疫 強制檢測 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 治療 診所 明愛醫院 衞生防護中心

最高瀏覽

【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
今日 16:43
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
今日 14:11
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成
今日 10:02
【消委會】9款米製麵食含誘肺癌物無機砷　「特惠牌」即食米線鈉含量超營養標籤近4成