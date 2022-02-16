【強制檢測】22處所納入強檢包括中環越式食肆　沙田葵青區佔逾半 【附指定檢測日子】

▲ 22處所納入強檢包括中環越式食肆，沙田葵青區佔逾半。資料圖片

因應多宗初步陽性檢測個案／陽性檢測個案，最新有22個指明地方被納入強制檢測公告，包括20幢大廈，分布葵青、沙田、九龍城、東涌及上水五區，葵青及沙田佔逾半。另外，長沙灣意樂餐廳及中環威靈頓街越式食肆BEP Vietnamese Kitchen 亦納強檢。

最新強檢名單如下，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此：

染疫人士曾到訪大廈：(2月2日至2月15日期間，曾身處以下指明場所超過兩小時，須在指定日子進行2次檢測-- (1) 2022-02-15 ~ 2022-02-17、(2) 2022-02-18 ~ 2022-02-20#)

1. 葵涌葵盛東邨盛樂樓

2. 葵涌葵盛東邨盛逸樓

3. 葵涌葵芳邨葵仁樓

4. 葵涌大窩口邨富泰樓

5. 葵涌大窩口邨富貴樓

6. 青衣長亨邨亨怡樓

7. 青衣長康邨康華樓

8. 青衣長安邨安泊樓

9. 九龍城啟晴邨樂晴樓

10. 何文田愛民邨建民樓

11. 何文田愛民邨昭民樓

12. 紅磡紅磡邨紅日樓

13. 東涌映灣園4期聽濤軒15座

14. 沙田新田圍邨豐圍樓

15. 大圍顯徑邨顯揚樓

16. 大圍新翠邨新傑樓

17. 馬鞍山恆安邨恆月樓

18. 沙田禾輋邨順和樓

19. 沙田利安邨利盛樓（不包括位於地下 A 及 B 翼的香港神託會培真幼稚園）

(須在指定日子進行2次檢測-- (1) 2022-02-17 ~ 2022-02-19 (2) 2022-02-20 ~ 2022-02-22#)

20. 上水清河邨清朗樓

(須在指定日子進行3次檢測-- (1) 2022-02-15、 (2) 2022-02-16 ~ 2022-02-17、(3) 2022-02-18 ~ 2022-02-20#)

染疫人士曾到訪食肆：

21. 意樂餐廳--長沙灣幸福邨幸福商場地下

(1月28日至2月10日曾到訪者，須在指定日子進行2次檢測-- (1) 2022-02-15 ~ 2022-02-17、(2) 2022-02-18 ~ 2022-02-20#)

22. BEP Vietnamese Kitchen 中環威靈頓街 88-90 號地下

(2月2日至2月8日期間曾到訪者，須在指定日子進行2次檢測-- (1) 2022-02-15 ~ 2022-02-17、(2) 2022-02-18 ~ 2022-02-20#)

以#號標註的檢測，可以深喉唾液樣本進行。

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

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責任編輯 李志強