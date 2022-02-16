  • 17°C
香港時間 : 2022216日 (週三) 12:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】一田eShop逾600款BB用品供網購　單一訂購滿$1500送達100優惠券【內附連結】

休閒消費 11:34 2022/02/16

分享：

熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

一田eShop有超過600款精選貨品可供率先預訂。(圖片由店鋪提供)

培養五感是啟發BB認識世界的第一步，透過五感遊戲促進大腦發育，激發BB未來潛能。一田eShop集齊超過600款精選貨品供率先預訂，其中包括訓練BB五感的學習用品，更有多款針對0至3歲各個階段的BB護理產品。由即日至2月21日於eShop率先預訂，單一訂單滿$800或以上享免費送貨。除了網上訂購，一田百貨(沙田/大埔/荃灣/觀塘)將於3月4日至17日舉行一田「BB五感成長之旅」春日BB展，搜羅各式各樣BB衣、食、住、行用品，更會於元朗形點I及東港城中庭設特別展場，讓各位家長更方便購買BB用品。

BB用品的消耗速度不能少看，想一次過存貨大用量的BB護理用品，原箱產品拿優惠是首選。如Huggies鉑金裝Magic Comfort學習褲中碼 (31片/原箱4包) 低至5折售$136；思詩樂嬰兒洗衣液替換裝(800ml/原箱12件) 特價$396。一田eShop還有多款原箱產品優惠，率先預訂令一眾爸爸媽媽於家中放心輕易購買所需用品。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除此之外，購物前預先下載YATA-Fans手機App，並於下單前連結一田eShop帳戶，網購每滿$1賺1分，網上預訂邊買邊儲分，星期三更有3X積分。春日BB展網上預訂期間，單一訂單購買嬰幼兒用品或食品滿$1,500，即享$100電子優惠券乙張，電子優惠券可於30天內購買嬰兒產品滿$200即用，每位會員最多獲電子優惠券1張。

記者︰劉妙賢

相關文章

【新品速報】TUMI推Alpha Bravo系列　20多個單品以軍用級降落傘面料展軍事風
15:14 2022/02/08
【新品速報】TUMI推Alpha Bravo系列　20多個單品以軍用級降落傘面料展軍事風
【靚太安樂窩】新屋裝修自製Hello Kitty小天地　港媽淘馬賽克牆磚記載家庭回憶
15:10 2022/02/15
【靚太安樂窩】新屋裝修自製Hello Kitty小天地　港媽淘馬賽克牆磚記載家庭回憶
【新品速報】Gimans Care開新店推迪士尼系列口罩　親子裝口罩＋日本紙藝摺納包
今日 11:16
【新品速報】Gimans Care開新店推迪士尼系列口罩　親子裝口罩＋日本紙藝摺納包

你可能感興趣

【新品速報】TUMI推Alpha Bravo系列　20多個單品以軍用級降落傘面料展軍事風
15:14 2022/02/08
【新品速報】TUMI推Alpha Bravo系列　20多個單品以軍用級降落傘面料展軍事風
【靚太安樂窩】新屋裝修自製Hello Kitty小天地　港媽淘馬賽克牆磚記載家庭回憶
15:10 2022/02/15
【靚太安樂窩】新屋裝修自製Hello Kitty小天地　港媽淘馬賽克牆磚記載家庭回憶
【新品速報】Gimans Care開新店推迪士尼系列口罩　親子裝口罩＋日本紙藝摺納包
今日 11:16
【新品速報】Gimans Care開新店推迪士尼系列口罩　親子裝口罩＋日本紙藝摺納包
著數優惠 一田

最高瀏覽

【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
15:59 2022/02/15
【一家染疫】港男足不出戶仍染疫　全家接種疫苗做足消毒強檢揭一家確診
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
16:43 2022/02/15
【新冠診所】輕症初步確診者明起可到7間診所求醫　每日朝9晚5運作【附地址】
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過
14:11 2022/02/15
【公院隔離】2歲染疫男童一度高燒至40度　確診媽媽親述一家三口入院治療經過