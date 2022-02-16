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【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　包括中環郵政郵差初步確診【不斷更新】

社會 09:13 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（16日）再有職員確診或初步確診。

【07:00】

香港郵政今日表示，一名郵差初步確診。

該名郵差於中環郵政總局工作，最近一次上班日期為本月15日。他負責檢查於櫃位投寄的郵件及收取郵箱工作。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政於今日至本月17日關閉中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂，市民可到就近的上環郵政局（德輔道中322至324號西區電話機樓1樓）或雲咸街郵政局（雲咸街69號賀善尼大廈地下）使用郵政服務。若需投寄大量郵件，市民可到中央郵件中心大量投寄櫃位（九龍灣宏展街1號）。就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。
 

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責任編輯：港聞組

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