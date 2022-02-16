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【新冠肺炎】社署4名員工染疫　觀塘、深水埗等辦事處須關閉【不斷更新】

社會 20:16 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（16日）再有職員確診或初步確診。

【20:00】

社會福利署今日宣布，由於數個辦事處分別出現確診、初步確診及懷疑感染個案。

包括觀塘社會保障辦事處的確診個案涉及一名社會保障助理，最近一次上班日期為2月11日。慈雲山社會保障辦事處的初步確診個案則涉及一名二級工人，最近一次上班日期為2月14日。

至於九龍城社會保障辦事處的初步確診個案，涉及一名高級社會保障助理，最近一次上班日期為2月10日。三人工作時一直有佩戴口罩，於上班期間一直有進行體溫探測，體溫正常。

以下的辦事處須暫時關閉，直至另行通告：

  • 觀塘社會保障辦事處
  • 慈雲山社會保障辦事處
  • 九龍城社會保障辦事處
  • 深水埗社會保障辦事處

【16:30】

香港郵政今日表示，一名郵務員及一名郵差初步確診。
　　 
該名郵務員於葵芳郵政局工作，最近一次上班日期為本月10日。他在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。而該名郵差隸屬葵涌派遞局，負責葵涌興盛路、榮芳路、盛芳街及芊紅居的部分派遞工作，他最近一次上班日期為本月14日。葵涌派遞局並不對外開放。2名職員在上班期間均有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已即時安排所有與該兩名職員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為處所內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。
　　 
葵芳郵政局於今日至本月17日關閉，市民可到就近的葵涌郵政局（葵涌邨秋葵樓地下）或葵盛郵政局（葵盛西邨第七座地下）使用郵政服務。
　　 
中環郵政總局於今日至本月17日關閉，郵政信箱大堂消毒後，已於今日下午重開。

【07:00】

香港郵政今日表示，一名郵差初步確診。

該名郵差於中環郵政總局工作，最近一次上班日期為本月15日。他負責檢查於櫃位投寄的郵件及收取郵箱工作。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有與該郵差一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政於今日至本月17日關閉中環郵政總局、智郵站及郵政信箱大堂，市民可到就近的上環郵政局（德輔道中322至324號西區電話機樓1樓）或雲咸街郵政局（雲咸街69號賀善尼大廈地下）使用郵政服務。若需投寄大量郵件，市民可到中央郵件中心大量投寄櫃位（九龍灣宏展街1號）。就此帶來的不便，敬希市民見諒。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。
 

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責任編輯：TOPick港聞組

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