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【快速檢測】實惠48元發售快速測試套裝 10間指定門市每人限買3套

兒童健康 09:58 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

實惠以48元發售新冠病毒快速測試套裝 。

第五波疫情嚴峻，確診個案出現幾何式的升幅，自上周三（2月9日）起更多日錄得過千宗確診，情況令人擔憂。疫情持續升溫，面對檢測需求大增的情況，不少市民都購買快速檢測套裝自行檢測。

Pricerite實惠以$48推出準確度達97.63% (比對核酸測試)的Hecin新型冠狀病毒抗原快速測試套裝，希望藉此幫助市民及早檢測，確保自己及家人的健康。Hecin快速測試套裝於2月16日在指定10間門市發售。由於數量有限，每人只限購買3套，先到先得，售完即止。

最新影片推介：

Hecin新型冠狀病毒抗原快速測試套裝的售賣詳情如下：

售價： $48

發售日期: 2022年2月16日 (星期三)

發售地點: 10間指定門市

Pricerite實惠門市: 旺角創興廣場、九龍灣Megabox、將軍澳新都城中心、銅鑼灣、荃灣廣場、葵芳新都會、元朗、沙田希爾頓中心、上水名都商場

SECO門市: 將軍澳PopCorn

根據實惠描述，快速測試套裝是自行以鼻咽拭子採集方式進行檢測，只需15分鐘，快速取得檢測結果，準確度達97.63% (比對核酸測試)，強調成效安全可靠。

責任編輯：鄺嫻

疫情 冠狀病毒

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