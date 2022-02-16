【香港小姐】陳楨怡被爆私生活混亂「一腳踏七船」　Celina公開道歉：要承擔後果

自上月起，2020年港姐亞軍陳楨怡（Celina）被爆除了與已公開的男友交往外，同時搭上西貢地主之子兼前歌手周子揚，與對方發展地下情達一年半，實行「一拖二」。

而周子揚接連向傳媒稱與Celina為真愛、女方不公開關係，不過再有「爆料人」公開約會合照、短訊截圖，其後更指Celina為煙民，再於剛過去的情人節大揭女方於TVB「一拖七」，花生不斷！

現身在橫店拍劇的Celina終於在昨晚（2月15日）在社交平台回應事件，稱自己知道要承擔後果、並向被連累的TVB同事道歉。

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Celina以74字交代

事件擾釀至今，Celina在昨晚於IG限時動態、帖文中發出白底黑圖，以74字回應兼道歉：「當決定放下一段病態的關係時，已準備要面對今天的種種。自己做錯的事，知道要承擔後果，但如今拖連到我的同事，我必須向他們道歉，因為我錯誤的選擇而影響到他們，非常對不起！」

Celina於年初七（2月7日）時也有於Instgaram「上水」，當時也一直未有回應事件，上載拍攝花絮照的她，寫道：「New Year Fresh Start 年初七，人日快樂 新一年新開始，繼續努力學習成就更好的自己，很幸運可以為工作而奮鬥。祝大家虎年大吉，身體健康」。

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被爆於TVB一拖七

在今年情人節時，聲稱自己是Celina正印的周子揚力指Celina「一拖七」，既與公開的男友Andy、周子揚交往，又在收了5位觀音兵，包括：林正峰、前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）、何超蓮前男友兼模特兒黃俊豪（Jeremy）、韓國廣告男模、馮盈盈的中性打扮女助手，樂於做娘娘接受好意。

他指Celina「男女通殺」，只為借對方而協助自己的事業。各人具不同功用：可在林正峰身上收到不同的料、許俊豪介紹經理人私下幫忙接Job、Jeremy介紹廣告客戶、韓國男模介紹韓國工作、馮盈盈助力操刀拍IG相。

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周子揚揭女方真實形象？

參選2020年香港小姐競選奪得亞軍而入行的Celina曾主持兒童節目《Think Big天地》，也未有較重戲份的TVB劇集演出，最令觀眾、網民記得的應該是她不時大方於IG「派福利」，展現白滑修長美腿。

而周子揚則向傳媒揭示Celina是「扮乖乖女」，實則是為人虛偽，瘋狂出招冧高層，兼是爛玩爛蒲的女生，又秘密煲煙、一腳踏七船。他又指Celina怨自己不及其他女藝人多機會，於是教他向高層送上「誠意」禮物，而其實背後是由他負責出錢、出力，他又指覺得女方入行後變得急功近利，擔心對方走火入魔。

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周子揚舊愛爲何傲兒

現年37歲的周子揚於2009年以歌手身份出道，於2011年底加盟TVB成為旗下經理人合約男藝人並於2015年11月約滿。

他曾於2015年於新鴻基金融任職私人銀行及專業投資的工作，又曾參加中央電視台節目《星光大道》晉身年度總決賽八強。 他於2020年創立華領集團控股有限公司，也有推出短視頻互動式任務獎賞應用程式。

他曾於2015年與何天兒（前名：何傲兒）交往 ，其後二人鬧得不歡而散，隔空對罵兼互出律師信，何傲兒更轉投鬧爺孫戀的林建名旗下。他後來又突然爆大鑊，指遭女方父親施壓，更聲何天兒的姐姐何傲芝向他索20萬元生活費。後來，周子揚又聲稱與何家關係十分良好。

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