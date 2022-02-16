【兒童疫苗】幼童染新冠或導致嚴重併發症 家長安排打新冠疫苗 Q&A

衞生防護中心指，現時Omicron患者有4%為4 歲或以下幼童，加上連續有兩宗兒童染疫死亡及危殆個案，不少家長擔心孩子健康。政府亦隨即將幼童接種科興疫苗年齡下限，由五歲下調至三歲；復必泰則維持五歲或以上。很多家長正考慮安排子女接種疫苗，現逐一解答他們的疑問。

1. 小朋友可接種新冠疫苗？ 哪些情況家長需要多加留意？

絕大部分小朋友適合接種新冠疫苗，不過，如小朋友曾有較嚴重敏感症病史（如曾對藥物或疫苗有不良反應）都應該諮詢熟識孩子健康情況的醫生。如孩子過往敏感問題尤其嚴重，家長可能需要諮詢處理兒童免疫及敏感症的兒科醫生。

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2. 打科興還是復必泰？

現時，3至5歲幼童只可接種科興，家長安排打科興前可先諮詢醫生。5歲至11歲兒童，則可接種復必泰或科興。如打復必泰，醫護會在孩子大腿上施打疫苗。

兩種疫苗各有優劣，家長可按個人考慮為子女選擇。復必泰能產生較高抗體水平，但接種後不適感可能較多。科興能產生的抗體水平較低，但亦能有效刺激人體T細胞產生免疫反應，有助減低病情惡化的機會，注射後不適感亦較少。

3. 接種疫苗後有哪些副作用？家長應如何處理？

不少兒童及青少年接種疫苗後，施針處會出現短暫肌肉痛、疲勞、寒顫、發燒等等。另外，心肌炎和心包炎是復必泰疫苗的已知異常反應，接種復必泰疫苗後一星期內要避免劇烈運動。如出現心口痛、氣促等情況，必需往見醫生。

4. 隔幾耐打第二針？

科興的兩針間距為28天；至於復必泰，根據政府建議，兩針間距可延長至12個星期，可減少心肌炎/心包炎的風險。不過，如有需要，亦可根據醫囑縮短兩針間距至三星期。如小朋友接種第一針疫苗後有出現血壓低或嚴重過敏反應，必需諮詢醫生看看是否適合打第二針。

最後，如孩子確診染疫，出現上呼吸道感染情況，又未及安排送院，家長必須保持冷靜，可看看醫生能否進行視像診症。持續監察孩子體溫（ 4小時一次）、精神狀態、食慾等，這些記錄有助醫生評估孩子的狀況。孩子嘔吐時，必須以1:49漂白水清潔。如發現孩子小便量少，哭鬧時沒有眼淚，精神不振，一定要求醫或到急症室。