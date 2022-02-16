【指定診所】醫管局將與私家醫生合作　為等隔離或入院患者電話診症

▲ 柏立基普通科門診診所。（陳永康攝）

本港第5波疫情令公立醫療不勝負荷，連日均有數千染疫者未能即時送院，醫管局昨起正式啟用支援熱綫，解答等候入院患者問題；相關染疫者如有發燒、咳、喉嚨痛等輕徵病徵，即起可預約到全港7間指定診所接受治療，每日診症名額1千人，名額會逐步調整，如求診人士情況嚴重，會即時透過救護車送入院。詳情即看:【新冠診所】

７間指定診所地址及電話如下:

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醫管局策略發展總監李夏茵表示，如果市民收到衞生署的短訊顯示，是確診或初步確診後，一定要保持鎮定，指感染Omicron後的病徵輕微，而確診患者也要留意自己是否出現嚴重的病徵，例如是孕婦如發現胎動情況減少，應馬上求醫，至於其他情況包括腳步不穩、心好痛、無法如廁等也應馬上求醫。

至於其他輕微病症、等候入院的病人，當局會為他們提供三項措施，包括：

有關提供一般資訊、健康消息及建議

確診人士如收到衞生署的訊息，可以按下短訊上的連結，以得知可以了解要注意的衞生常識或致電等候入住隔離措施支援熱線1836115

個別人士的特別健康建議

當局已啟動「 護訊鈴」 服務，優先處理部分在等待入院名單上的特別人士，包括長者、孕婦、幼童，會就著個別個案提供健康資訊；當局也調配社區健康中心的護士協助提供服務

提供醫生的會診服務

有關服務分為面對面會診及遠程會診，面對面的會診包括今日啟用的7間指定診所，主要接收病症輕微的病人，以進一步減低病人的憂慮



遠程會診得到私家醫生協助，以電話形式提供會診服務，當局在接收到熱線1836115的時候，如有市民有特別的醫學問題，有可能會被轉介到「 護訊鈴」 服務或醫生會診服務，由醫生直接致電病人，惟仍在籌備階段

7間指定診所今日起運作，她表示診所今早運作大致順利，而指定診所必須以電話預約，以避免患者在診所外聚集，而診所的醫護人手方面有一定培訓、而硬件方面包括診所的通風設備、分派人流診症等也有適當及特別的安排，強調所有感染控制及裝備齊全，診所附近的居民也不需擔心。她續指，平日到該7間指定診所診症的病人，可到其他診所配藥，當局也已經通知相關病人。

另外，除了以上數項服務外，當局也正與創新科技局一同研發「通報及監測平台」，供確診病人或等候檢疫或已入住檢疫中心的人士使用，主動報告自己的病徵或快速測試結果，以便醫護作出監測，料本月底公布詳情。

李夏茵繽指，當局有不同的熱線電話，指等候入住隔離措施支援熱線只是提供簡單健康資訊，而7間指定診所有7個不同電話，目的是希望市民按自己的需要致電不同電話，在診症前已自行分流。至於7間指定診所的名額方面，她表示當局會按需求，決定是否增加名額。她又呼籲市民要點對點到指定診所，也應保持個人衞生，包括要佩戴口罩、盡量保持社交距離等。

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記者：郭詩詩