【NFT】本地藝術平台推慈善籌款計劃　偕扶康會推動綠色環保NFT

▲ 其中一幅NFT藝術畫作《相思鳥》（陳英儀作品）。

成立於2021年的藝術NFT交易平台Articoin，最近首推「NFT慈善籌款計劃」，第一炮便與本地社企扶康會合作，推行「Art with福」NFT Art新春慈善計劃，為該會展能藝術家的畫作「綠色 NFT 化」，藉綠色環保概念以推動香港藝術發展。

Articoin 期望是次計劃能打破NFT就是炒賣投機的既定印象，為社會做實事，並帶來更多正面影響與意義。

受新冠疫情影響，不少慈善團體已接近3年沒能舉辦大型現場慈善活動，如樂施毅行者、慈善跑等，Articoin是次推出「NFT 慈善籌款計劃」，概念就有如「電子賣旗」，為慈善機構提供多一個能趕上時代步伐的籌款渠道，開拓資金來源，同時亦鼓勵大眾以嶄新方式繼續行善。

▲ 魚樂無窮。（廖佩儀作品）

有指鑄造一個NFT的碳足跡相等於一個城市人超過一個月的用電量，Articoin深明不少企業與藝術家對傳統虛擬貨幣的開採過程消耗大量能源的顧慮，與尋得更環保方案的期望。因此，平台背後所擁有的綠色區塊鏈 NOIZ Chain——用上以硬碟容量證明（PoC）的去中心化挖礦技術，較傳統虛擬貨幣以工作量為共識機制（PoW）用電量巨幅減少，達致低碳排放。

Articoin亦與中電合作，平台上的每個交易均會有碳中和抵消處理（CO2e offsets），從而真正做到買賣零碳足跡，為企業與藝術家開闢新的綠色方案。

▲ 紫藍花田。（王偉麟作品）

Articoin透過首階段與不同慈善機構合作、使用綠色NFT、配合ESG可持續發展元素等方式，Articoin期望下一步能鼓勵企業購買NFT作品以支持慈善機構及藝術家，同時亦能藉企業與慈善團體對社會的影響力，推廣環保與藝術，並提升公眾對NFT的認識，合力將看似「離地」的 NFT 重新拉回地面。

藝術家亦能透過平台讓作品在區塊鏈市場中產生價值，且在往後每一次交易中均能收獲版稅分成，從而長遠鼓勵他們繼續創作。

Articoin共同創辦人張珮琪表示：「因應社會對ESG愈見重視，不少企業，特別是大企業都希望能為可持續發展出一分力，同時也有意接觸NFT，但當中有部份難免未必能緊貼 NFT的潮流。因此，當企業購買平台上附有碳信用證書的NFT畫作，既可支持藝術家，又可捐款予慈善團體，更能抵銷碳排放，可謂多贏。」

▲ 三位聯合創辦人林樹榮（左）、張珮琪（中）、劉亮恩（右）

另一位共同創辦人劉亮恩則提到：「Articoin其中一個優點是可直接以港元或美元交易 NFT作品，毋須以價格較為浮動的虛擬貨幣結算；另外，企業除了可直接在平台購買 NFT作品以獲其所有權，另一種支持ESG和藝術家的方法是透過訂閱，每個月付出既定金額，即可在其辦公室或其他公共空間播放，但這方式作品所有權則不在企業手中。」

「Art with 福」NFT Art 新春慈善計劃

由即日起至 3 月 31 日，公眾即可於 Articoin 平台上瀏覽三幅由扶康會展能藝術家創作的畫作及其創作概念，並以港幣200元購買一款NFT Art形式呈現的畫作，以作收藏及分享。

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記者：區家歷