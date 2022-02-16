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【囤積糧食】疫情升溫市民狂掃180個杯麵大量罐頭　儲足3個月糧：夠唔夠？

親子 11:10 2022/02/16

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熱門 第五波疫情 疫苗通行證 鐵拳英雄 家族榮耀 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

有網民狂掃180個杯麵大量罐頭，儲足3個月糧。

本港疫情持續嚴峻，確診及初步確診數字急劇飆升。政府雖然表示沒有大規模封城計劃，但不少市民仍紛紛搶購糧食，有網民更在討論區聲稱，自己已儲了3個月糧，包括180個杯麵、兩包10公斤米等。

有網民在香港討論區以「我已經儲了3個月糧」為題，文中樓主表示，自己已買入差不多180個杯麵、大批罐頭食物、雪藏水餃、雞翼、粉麵和兩包10公斤米等，更問網民「夠唔夠」。

不少網民紛紛批評，樓主是自私精，「咁自私嘅行為，仲可以post出嚟，可想而知你係乜人嚟」，甚至嘲諷樓主應儲夠1年糧。不過，亦有網民與樓主一樣，儲了大量糧食，有人聲稱儲了30個罐頭、5箱粉麵及10包10公斤米。

有網民則討論儲糧種類，例如冷藏肉可以存放較長時間，菜可以有冷藏西蘭花，甚至用綠豆發芽菜。有另一網民則建議用鹵水法，鹵一大煲料就可以慢慢食。

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責任編輯︰王明芳

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