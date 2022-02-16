【野生捕獲】周潤發新年到小店用餐派利是　網民拆開感震驚：不敢相信

▲ 周潤發新年期間小店用餐派利是，網民拆開感震驚：「不敢相信！」

現年66歲的發哥周潤發生活寫意，經常被市民在行山期間「野生捕獲」，另一個容易遇到發哥的地方，相信就是他經常出沒的街市和小店。近日有網民在光顧小店時巧遇發哥，更收到對方派發的利是，幸運非常！

發哥周潤發雖然貴為一代影帝，但為人貼地親民無架子，平時最常見到他穿著一身全黑打扮，在行山的路上被山友們集郵的照片。

【發哥行山】影帝周潤發被野生捕獲 網民讚發哥助婆婆處理傷患

最新影片推介：林淑敏、許家傑

【世紀合照】汪明荃九龍城野生捕獲周潤發 阿姐：竟然碰到發哥

發哥豪派利是

而另一個最常見到發哥的地方，一定是他經常到訪的街市及小店。近日有網民在內地社交平台貼出照片，指日前在一關平民餐廳見到發哥大駕光臨，現場不少人認得發哥都上前跟他打招呼和索合照，和善的發哥一概來者不拒。

出Post的網民亦不例外，上前要求跟發哥自拍。由於適逢農曆新年，相信是熟客的發哥向店員逐一派利是，怎料連店內的客人、出Post的網民都有份收到發哥的利是祝福。

事後當網民打開利是，發現內裡竟然是一張100元港幣，網民表示不敢相信，指發哥跟她索未謀面，也出手如此闊綽，相信得到發哥的祝福，今年運氣定會更好。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3