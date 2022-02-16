【烹飪教煮】儲罐頭留家避疫也有新煮意　Chef Ken教用五香肉丁做Eggs Benedict【內附食譜】

▲ 《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁做Eggs Benedict。

早餐除了香腸、雞蛋外，著名的還有Eggs Benedict。這看似高級的早餐菜式，原來也可以自家煮，還要被《煮戰》的勝出者Chef Ken，以罐頭五香肉丁代替一般用的煙肉。這crossover版本，既有香港本土特色，亦賣相漂亮，在疫下樣樣都禁的情況下，在家也可以大顯身手，包保你的伴侶豎起手指，大呼yummy！

Eggs Benedict（班尼迪）是傳統的美式早餐，源自紐約，當中包括英式酥餅，再放加拿大的煙肉、波蛋及法國傳統的荷蘭汁，真的有點像聯合國一樣，集多國的大成。

雖然傳統上，多數用加拿大的煙肉，但也出現過不少的變奏版，如蟹餅、龍蝦、火腿、煙三文魚、露筍及波菜等。

▲ 材料（攝影:陳靜儀）

今次Chef Ken的構思，是想做一個賣相漂亮，但一點也不像罐頭食物的菜式，因此就為Eggs Benedict搞搞新意思。由於五香肉丁比較重口味，因此他用了洋蔥及蛋去減輕其味道，還不浪費，將五香肉丁罐頭內的油份，用來加入傳統的荷蘭汁，令其味道更富層次。

雖然工序看似有點繁複，又要整餡料－－五香肉丁加洋蔥，又要焗酥餅，又要弄波蛋（即是溫泉蛋）、又要自製荷蘭汁，最後還要用燒槍「整色整水」，但放心，試過後，包保你對這fusion的Eggs Benedict非常滿意！

材料: 五香肉丁 1罐 洋蔥 半個 蒜蓉 少許 鹽 適量 糖 1匙羹 英式酥餅 半個 雞蛋 2隻 檸檬 1個(榨汁) 橄欖油 適量

▲ 完成品（攝影:陳靜儀）

步驟：

１.將洋蔥切絲然後慢炒，加少許蒜蓉，加一點鹽，再加砂糖，直至成焦糖狀態。加熱五香肉丁，可以加一些橄欖油炒香，然後將多餘的油和肉分隔開來，將五香肉丁加進焦糖洋蔥中，輕壓，待洋蔥煮腍，就可以備用。

2.將英式酥餅切成一半，並用圓模吸出形狀。加少許橄欖油在酥餅面上，放入180度焗爐焗10分鐘至香脆。

3.將蛋黃及蛋白分開，蛋黃用來作荷蘭汁。另一隻雞蛋以細火烚，將檸檬汁加入水中，大約1分鐘左右就可取出。

4.將五香肉丁油加熱，同時，將檸檬汁加入蛋黃中攪拌，然後將熱五香肉丁油逐少放入蛋黃醬中打成荷蘭汁。

5.把已撈勻的洋蔥和五香肉丁，放在香脆的酥餅上，再放上波蛋和荷蘭汁，用火槍燒荷蘭汁表面，再以五香肉丁油畫碟，便完成。

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小貼士

1.烚波蛋如不想加檸檬汁，也可以加醋，令水帶酸性，幫助蛋白結合在一起。

2.弄荷蘭汁，只要打勻不見有油就可以。

3.加熱五香肉丁時，用橄欖油較健康，但亦可以用花生油或者植物油。

4.加少許橄欖油在酥餅面上，然後拿去焗，可以令酥餅更香脆。

記者：何小雲